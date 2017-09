Luxembourg ga de franske stjernene problemer

Fotball-miniputten sikret seg et kruttsterkt poeng på bortebane mot Frankrike.

FRANKRIKE - LUXEMBOURG 0-0:

De franske superstjernene skulle på papiret ha god kontroll på miniputten Luxembourg i søndagens VM-kvalifiseringskamp, men slet mot nabolandet.

For første gang siden 1914 klarte Luxembourg uavgjort mot «Les Bleus».

Selv om Frankrike var svært nær å score, blant annet da Antoine Griezmann fyrte av et frispark som gikk via keeper Jonathan Joubert og videre i tverrliggeren, holdt Luxembourg unna for stjernegalleriet.

Tok grep



Frankrike-trener Didier Deschamps tok grep etter en times tid.

Ut gikk Kylian Mbappé og Olivier Giroud. Inn kom Kingsley Coman og Alexandre Lacazette, uten at det hjalp på uttellingen. Luxembourgs forsvarsmur viste seg å være like imponerende som landets banksystem.

Selv ikke Nabil Fekir, som erstattet Griezmann ti minutter før slutt, klarte å sette ballen i mål.

Dermed endte det med et mildt sagt overraskende uavgjortresultat søndag.

Selv med kun ett poeng fra oppgjøret, styrer Frankrike likevel mot fotball-VM i Russland i 2018. Franskmennene leder kvalifiseringsgruppen, ett poeng foran Sverige. Nederland følger på tredjeplass, fire poeng bak Frankrike.

Belgia VM-klare

Belgia tok seg til fotball-VM i Russland med 2-1-seier borte mot Hellas.

Søndagens seier i Aten gjør at Belgia tar følge med Brasil, Iran, Japan og Mexico til neste års VM-sluttspill.

Russland er automatisk klar for VM på hjemmebane. Romelu Lukaku scoret det avgjørende målet da Belgia sikret førsteplassen i gruppe H i den europeiske VM-kvaliken.

Belgia topper sin gruppe med 22 poeng, åtte mer enn toer Bosnia med to kamper igjen å spille.