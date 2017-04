ANNONSE

Lyon må svare for seg etter at UEFA mener arrangørklubben ikke klarte å skille de to lagenes fans fra hverandre på tilstrekkelige måte. Franskmennene anklages også for ikke å ha holdt rømningsveier frie. Lyon er også i trøbbel etter at det ble brukt pyroteknikk og fordi lagets fans fikk løpe inn på banen etter scoring.

Bortelaget Besiktas, som ifølge Lyon-ledelsen forårsaket uroen, må også forklare seg overfor Det europeiske fotballforbundet. Besiktas-fansen brukte også pyroteknikk, laget bråk på tribunen og kastet fyrverkerier og andre ting rundt seg.

Avspark i torsdagens kamp måtte utsettes i 45 minutter etter at mange tilskuere løp inn på banen for å unngå pyroteknikk som ble kastet ned fra en øvre etasje på Lyons hjemmebane.

Før kampen hadde lagenes fans slåss. Politiet meddeler at et "dusintalls" fans fra begge klubbene er pågrepet. Fem politifolk og to supportere ble skadd i tumultene.

