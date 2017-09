Maars Johnsen påførte Ajax poengtap

Den norske landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen (25) reddet 1-1 for Den Haag mot storlaget Ajax i den nederlandske æresdivisjonen søndag.

Ajax var på vei mot sin fjerde strake seier i serien da Bjørn Maars Johnsen utlignet til 1-1 etter 71 minutter.

Det var nordmannens annet seriemål for Den Haag etter overgangen fra skotske Hearts før sesongen. 25-åringen spilte hele kampen mot Ajax og sørget for at storklubben fikk en ny "norsk" nedtur etter europaligaforliset mot Rosenborg.

Joël Veltman scoret Ajax' ledelsesmål i det 28. minutt.

Hansson spilte ikke

Johnsen har startet samtlige seriekamper for Den Haag og har vært med på å ta fire poeng på sesongens fem første kamper. Ajax har ti poeng etter søndagens poengtap.

Johnsen var en del av Lars Lagerbäcks siste landslagstropp, men ble sittende på benken mot både Aserbajdsjan og Tyskland.

Den norske 18-åringen Emil Hansson var ubenyttet reserve da regjerende mester Feyenoord tapte 0-1 mot PSV Eindhoven søndag.

Jevnt i toppen

Gastón Pereiro ble matchvinner etter å ha scoret allerede etter to minutter. Feyenoord fikk en stri oppgave med å snu det etter at Steven Berghuis fikk to gule kort to minutter før pause.

Etter fem serierunder i Nederland har tre lag 12 poeng. Det er Feyenoord, PSV og AZ Alkmaar, som har Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø på laget.

Twente vant 4-0 over Utrecht. Tom Boere, Thomas Lam, Luciano Slagveer og Oussama Assaidi scoret målene.

Vitesse så ut til å gå mot seier mot Venlo, men Clint Leemans sikret 1-1 fra straffemerket på overtid.

