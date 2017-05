ANNONSE

Under dukkene har det blitt festet et banner med beskjed om at spillerne bør ha på lyset mens de sover. Politiet undersøker nå saken.

Ultras della Lazio rivendicano i manichini impiccati di De Rossi, Nainggolan e Salah - https://t.co/JjYh0jEYfV #todaysportnotizie pic.twitter.com/1vBVAzQVR1 — todaysport (@tdaysport) May 5, 2017

I en Youtube-video kan man se at en gruppe 20-30 personer «avduker» banneret, skriver nyhetsbyrået DPA.

Tre av dukkene på broen hadde draktene til Roma-spillerne Daniele De Rossi, Radja Nainggolan og Mohamed Salah på seg. Den fjerde hadde ikke nummer.

Det er uklart om episoden ble stelt i stand av sinte Roma-fans eller fans fra byrival Lazio. Roma tapte 1-3 mot rivalen i forrige serierunde.

Det italienske nettstedet Today Sport skriver at en Lazio Ultras-gruppe som kaller seg «Irriducibili» («de irritable», red anm.) påtar seg ansvaret. Lazio som klubb fordømmer ugjerningen. (©NTB/Nettavisen)