30-åringen er leid inn fra Buskerud-rival Mjøndalen fram til 14. august. Makani har kontrakt med Mjøndalen til 2019.

Målvakten har havnet på benken i Godset etter at han sto i mål i serieåpningen, men bedyrer at ønsket om en retur til Iran skyldes at faren er blitt syk.

– Det har ikke noe å gjøre med at jeg sitter på benken. Jeg befinner meg i en veldig vanskelig situasjon: Å bli her vil ikke hjelpe familien min. Det eneste jeg kan gjøre er å forlate Norge og stille opp for familien, sier Sousha Makani til Drammens Tidende.

SIF-trener Tor Ole Skullerud sier følgende til Eurosport om Makanis ønske om Iran-retur.

– Han har gitt uttrykk i dag for at han ønsker å reise hjem til en far som er syk. Men vi har ikke rukket å ta stilling til det ennå, det er en sak vi må komme tilbake til, sier Skullerud.

– Vi må selvsagt ta hensyn til Sousha, men dette er som sagt noe vi må komme tilbake til, sier SIFs hovedtrener videre.

Makani ble ifølge Drammens Tidende vraket foran 2. runde etter å ha brutt Strømsgodsets interne regelverk. Den iranske landslagskeeperen skal ha vært lenge ute kvelden før serieåpningen, men ble straffet først etter seieren mot Haugesund.

