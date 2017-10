Målfesten mellom Chelsea og Roma endte uavgjort

Chelsea fikk en strålende start på oppgjøret, men anført av Edin Dzeko, klarte Roma å slå tilbake.

CHELSEA - ROMA 3-3:

Chelsea fikk en drømmestart på kampen, og så ut til å ha full kontroll på oppgjøret da det nærmet seg pause. En redusering fra Aleksandar Kolarov satte dog fyr på oppgjøret, og i den andre omgangen snudde Roma til en 3-2-ledelse, før Chelsea på nytt våknet, og sørget for at målfesten på Stamford Bridge endte 3-3.

Skuffet Hazard



Eden Hazard, Chelseas kanskje beste spiller i kampen mot Roma, var ikke spesielt fornøyd med hvordan laget kastet bort 2-0-ledelsen.

- Det er et godt resultat for begge lag, men når du leder 2-0 på hjemmebane, så må man vinne kampen. Edin Dzeko er en fantastisk spiss, men vi forblir først i gruppen, sier Eden Hazard ifølge BBC.

- Nå må vi reise til Roma, og vi vil prøve å vinne den kampen, fortsetter han.

SKUFFET: Eden Hazard (midten) var ikke fornøyd med at Chelsea ikke klarte å vinne kampen etter å ha ledet 2-0.

Luiz tok ansvar



Etter 11 minutters spill, fikk hjemmelagets supportere noe å juble for. David Luiz forsøkte å spille en gjennombruddspasning gjennom Romas forsvar. Juan Jesus fikk stoppet forsøket, men endte samtidig med å trille ballen tilbake i retning av Luiz.

Brasilianeren både takket og bukket, før han fyrte av en lur avslutning som fant veien forbi Alisson Becker i Roma-målet.

To kjappe



Knappe ti minutter før pause økte Eden Hazard Chelseas ledelsen til 2-0. Roma-forsvaret imponerte ingen, og når Chelsea i tillegg kunne støtte seg på litt flaks, så lå alt til rette for at Hazard kunne styre inn 2-0-målet.

Ikke mange minuttene etter Hazards mål, var det Romas tur til å juble.

Tidligere Manchester City-spiller, Aleksandar Kolarov, satte tydeligvis pris på å være tilbake i England, og feiret det hele med å redusere for Roma. Avslutningen fra serberen gikk via beinet til danske Andreas Christensen, og videre i mål bak Thibaut Courtois.

SLO TILBAKE: Roma slo tilbake etter Chelseas gode start. Her jubler Kevin Strootman, Edin Dzeko, og Radja Nainggolan for scoring.

- Du verden! For et mål!

I den andre omgangen virket det som at Roma var mer påskrudde, og spilte seg til flere småskumle målsjanser. Spesielt Diego Perotti viste seg å være sentral i Romas angrepsspill.

Da 2-2-målet kom, knappe 25 minutter før slutt, var det dog en annen målsnik som imponerte.

Federico Fazio vartet opp med en strålende langpasning fremover i banen. I enden av pasningsbuen ventet Edin Dzeko, og hamret til ballen på første berøring. Skuddet forsvant like over hodet på Thibaut Courtois i Chelsea-målet, som aldri var i nærheten av å stoppe Dzekos utligning.

Bosnieren, som for øvrig er blant de 30 spillerne som er nominerte til Gullballen, var tydeligvis ikke forsynt for kvelden, for fem minutter senere var han aktiv igjen. Kolarov slo et frispark inn foran Chelsea-målet. Der ventet en overraskende lite markert Dzeko, som stanget Roma i ledelsen.

SCORET: David Luiz sendte Chelsea i ledelsen med et strålende langskudd.

Chelsea slo tilbake



Romas forsvarsspill var mildt sagt ustabilt i den første omgangen, og med et kvarter igjen av kampen, vartet de nok en gang opp med en glipp.

Innbytter Pedro slo et innlegg inn i Romas sekstenmeterfelt. Der fikk Eden Hazard stå helt alene, og fikk styrt inn Chelseas tredje mål for kvelden med en god heading.

Det viste seg å bli kampens siste scoring, og dermed endte målfesten på Stamford Bridge 3-3.

Atlético snublet

Tidligere onsdag kveld spilte de to andre lagene i gruppe C, Atlético Madrid og Qarabag. Til tross for at det aserbajdsjanske hjemmelaget fikk en spiller utvist med et kvarter igjen av kampen, klarte ikke Atlético å stikke av med seieren.

Norske Tarik Elyounoussi kom inn som innbytter fem minutter før slutt, og kom seg til en målsjanse, men skuddet fra den norske landslagsspilleren gikk utenfor Atlético-målet.

