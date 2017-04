Målgivende fra Yttergård Jenssen i dramatisk seier

ANNONSE

GO AHEAD EAGLES - GRONINGEN 2-3

AZ - TWENTE 2-1

Ruben Yttergård Jenssen var nest sist på ballen da Groningen tok ledelsen borte mot bunnlaget Go Ahead Eagles lørdag.

Tromsøværingen var assistenten før toppscorer Mimoun Mahi scoret sitt første av to mål i kampen. Scoringene var for øvrig spissens 15. og 16. i den nederlandske toppligaen for sesongen.

Groningen vant til slutt oppgjøret med 3-2.

Go Ahead Eagles utlignet to ganger i andre omagang. Med ti minutter igjen å spille sørget Jesper Drost for ny Groningen-ledelse etter den første utligningen.

I 89. minutt fulgte nok en Eagles-utligning, men Mahi svarte umiddelbart på vertenes 2-2-mål og avgjorde kampen.

Det var nok til å sørge for det 21. nederlaget på 32 kamper for Go Ahead Eagles, som tok enda et steg enda nærmere nedrykk.

Innviklet Europa-vei



Groningen og Yttergård Jenssen ligger trygt plassert som nummer ti i Eredvisie. Klubben har fortsatt et lite håp om en plass i kvalifiseringen til Europa League.

Ettersom Twente ble utestengt fra europacupene i tre sesonger tilbake i desember 2015, spilles det i Nederland omspill om plasser i europaligakvalifiseringen mellom fire lag.

Jonas Svensson spilte tidligere lørdag hele kampen på høyrebacken i AZs seier over nettopp Twente. Tabellnaboen ble slått 2-1 i Alkmaar.

Svensson og AZ klatret med seieren forbi Vitesse, og opp til en foreløpig femteplass i den nederlandske toppdivisjonen. De to samme klubbene spiller cupfinale neste helg og vinneren av den finalen er også kvalifisert for europacup.

Tre poeng for AZ økte også luka ned til Europa-utenstengre Twente som er nummer sju på tabellen. Avstanden mellom dem er nå fire poeng.

Like bak Twente følger Morten Thorsbys og Martin Ødegaards klubb Heerenveen, som på en foreløpig åttendeplass også ligger an til omspill om Europa League-kvalik.

Viktig toppkamp



Feyenoord topper tabellen i Nederland, ett poeng foran rivalen Ajax. Begge lag har tre kamper igjen å spille i serien.

For Ajax venter en vanskelig bortekamp mot tabelltreer PSV søndag, mens Feyenoord også spiller på bortebane mot Vitesse.

Feyenoord, Ajax og PSV Eindhoven har allerede sikret seg plasser i gruppespillet i Europaligaen som et minimum.

Eventuelle plasser i mesterligaen står også på spill for de tre topplagene. De to beste ved sesongslutt sikrer seg retten til å spille om en plass Champions Leagues hovedrunde fra høsten.