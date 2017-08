Målløs King i Bournemouth-premieren

Joshua King (25) startet kampen og henviste stjernespissen Jermain Defoe til benken. Men seriepremieren ble en nedtur for nordmannen.

WEST BROM. - BOURNEMOUTH 1-0:

Bournemouth leverte ingen god kamp og tapte til slutt 0-1 mot West Bromwich lørdag ettermiddag.

King var relativt anonym, men skapte et par farligheter uten at det ble noe ut av det foran West Bromwich-målet. Nordmannen spilte hele kampen for bortelaget.

TV 2-ekspert og tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland tror King kan få det tøft med å kopiere fjorårets 16 ligascoringer.

- Han har alle forutsetninger for å følge opp forrige sesong. Men nå vet alle midtstopperne i Premier League veldig godt hvem Joshua King er. Det blir en stor, stor utfordring å følge opp eventyrsesongen fra i fjor, sa Brede Hangeland på TV 2 før kampen.

SE OGSÅ: Slik tipper Nettavisen Premier League-tabellen

Kampens første og eneste scoring kom etter 31 minutter, og det var hjemmelaget som høstet fruktene av et stort press mot Bournemouth-målet. En dødball fra Chris Brunt falt ned på hodet til Ahmed Hegazy, og fra kort hold headet han ballen i nettmaskene.

Dermed sto det 1-0 til vertene, og det var fullt fortjent.

Gjestene klarte aldri å slå tilbake, og dermed endte det med tre poeng til West Bromwich i seriepremieren.

Nå venter en uke med terping før lagene går løs på andre runde i Premier League. Bournemouth møter Watford på hjemmebane førstkommende lørdag, West Bromwich skal ut i tøff bortekamp mot Burnley samme dag.

LES OGSÅ: