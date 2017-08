Målløst for Vålerenga i Ullevaal-avskjeden

En æra er over. VIFs Ullevaal-punktum ble satt med en tafatt forestilling hjemme mot nedrykkstruede Tromsø.

VÅLERENGA - TROMSØ 0-0:

Det endte nemlig 0-0 på Ullevaal mandag kveld mellom to lag som sårt trenger trepoengere.

Og kampen ble en nitrist avslutning på Vålerengas Ullevaal-periode. Ronny Deilas mannskap imponerte ingen mot laget som ligger helt sist på tabellen.

Vålerenga har med unntak av tre sesonger spilt sine hjemmekamper på Ullevaal siden 1994, men nå flytter klubben inn i sin nye storstue på østkanten.

Fire strake uten VIF-seier

For VIFs del fortsetter rekken uten seier i ligaen. Nå står Ronny Deila & co. med fire strake eliteseriekamper uten tre poeng og sliter med å finne toppformen.

På Ullevaal mandag var det også Tromsø som vant skuddstatistikken, og keeper Adam Larsen Kwarasey ble kåret til hjemmelagets beste spiller.

Det sier sitt om den skuffende forestillingen til et hjemmelag som har programerklært at de skal spille offensiv og sprudlende fotball under Deila.

Poengdelingen gjør at den ferske Tromsø-treneren Simo Valakari nå har tatt sitt første poeng som TIL-sjef. Poenget gjør at «Gutan» ligger fire poeng bak Kristiansund på kvalik.

Kampens første sjanse kom etter bare syv minutter, og det var hjemmelaget som var farlig frempå. Abdisalam Ibrahim fant Bård Finne med en fin pasning, og bergenseren vendte opp og fyrte av et skudd. Dessverre for VIF strøk avslutningen stolpen og gikk utenfor.

Aron Sigurdarson var frisk i innledningen av kampen, og islendingen var blant annet farlig frempå med et skudd fra 20 meter. Det forsøket tok Adam Larsen Kwarasey seg fint av.

Halvveis i første omgang fikk VIF to sjanser på rappen til å ta ledelsen. Først sløste Daniel Fredheim Holm bort Daniel Berntsens fine pasning ved å skyte rett på Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret, før Bård Finne skjøt over fra godt hold et halvminutt senere.

Nær scoring

Etter en halvtime var det «Gutan» som nærmet seg kampens første scoring. Gjermund Åsen kjørte karusell med Simen Juklerød før han slo inn og fant Thomas Lehne Olsen med et fint innlegg. Dessverre for TIL gikk headingen rett utenfor stolpen.

Andre omgang var ti minutter gammel da Ghayas Zahid var farlig frempå for hjemmelaget. VIF-profilen vendte opp i boksen og fyrte av et skudd, men ballen gikk rett på utsiden av høyre stolpe. Dermed var det fortsatt målløs på nasjonalarenaen.

25 minutter før slutt var det Tromsøs tur til å prøve seg, og Larsen Kwarasey måtte gjøre to redninger på skudd fra henholdsvis Gjermund Åsen og Lasse Nilsen før hjemmelaget fikk kontroll over situasjonen.

Vålerengas nysignering Fitim Azemi var ikke en del av troppen mot Tromsø. Han ble vist frem i pausen og kan få sin debut i neste kamp. Og det er ikke mot hvem som helst.

Nå venter nemlig storkamp mot rivalene Lillestrøm for Vålerenga, og den kampen spilles førstkommende lørdag klokken 18.00 på Åråsen. Tromsø tar imot Aalesund på Alfheim dagen etter.

