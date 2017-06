Målløst i toppkampen mellom Odd og Brann

ANNONSE

ODD - BRANN 0-0:

SKAGERAK ARENA (Nettavisen): Det ble aldri den fotballfesten man håpet på i Skien, søndag kveld. Verken værgudene eller fotballspillerne på kunstgrasset gav publikum noe særlig å juble for.

Etter 45 sjansefattige minutter i den første omgangen, hevet hjemmelaget seg etter hvilen. Riku Riski og Stefan Mladenovic var begge nær ved å score for Odd, men målene uteble, og kampen endte 0-0.

Dermed kunne verken Lars Arne Nilsen eller Dag Eilev Fagermo juble spesielt høyt på en dag hvor både medaljerivalene Rosenborg og Sarpsborg tok tre poeng.

Uvanlig sjansefattig

Det var en sjansefattig åpning på søndagens toppkamp på Skagerak Arena. Nevnte Riski hadde hjemmelagets første sjanse etter et kvarter, mens Deyver Vegas suser etter halvtimen var det nærmeste gjestene fra Bergen kom mål i den første omgangen. Skuddet fra drøyt 25 meter ble hamret centimetere utenfor Sondre Rossbachs bakre stolpe.

Brann hadde initativet gjennom store deler av omgangen, og Odd ble spilt uvanlig lavt på sin egen hjemmebane. Odd-trener Dag Eilev Fagermo måtte til stadighet rope guttene sine høyere i banen for ikke å falle helt inn i egen sekstenmeter.

Fem minutter før hvilen fikk Olivier Occean sin første mulighet i kampen. Rafik Zekhnini slo inn fra venstresiden. Innlegget gikk over Vito Wormgoor, og canadiske Occean kunne ta ned ballen alene foran Branns mål. Dessvere for vertene fikk aldri spissen kontroll på ballen, og Brann fikk klarert til corner.

Dermed gikk lagene i garderoben i pausen på stillingen 0-0.

Fagermo ønsket intensitet

Odd foretok et spillerbytte i pausen. Ut gikk Frederik Nordkvelle og inn kom Oliver Berg. Fagermo ønsket at laget hans skulle øke intensiteten betraktelig etter hvilen.

- Byttet kommer for å få mer energi. Jeg synes Nordkvelle virket virket tom. Han har vært skadet hele uka. Vi må ha friskere bein med mer intensitet i presset, sa han til Eurosport i pausen.

En bevegelig Berg tok umiddelbart tak i kampen. Han og resten av Odd-laget svarte på trenerens kritikk og etter 50 minutter fikk Fredrik Oldrup Jensen en kjempesjanse etter en corner. Oldrup Jensen, som vikarierte som midtstopper i søndagens kamp, løp seg helt fri på bakerste stolpe, og fikk gå upresset opp i feltet. Fra fem meters hold headet han ballen like utenfor mål.

Innbytter Berg fikk muligheten ti minutter senere, men også hans avslutning gikk utenfor målet til Piotr Leciejewski. Også fem minutter senere var midtbanespilleren farlig frempå, men avslutningen gikk rett på Branns målvakt.

Gigantsjanse

Kvarteret før full tid var hele Skagerak Arena sikre på at hjemmelaget skulle gå opp i 1-0. Occean og Zekhnini kriget til seg ballen høyt i banen, før sistnevnte fant Riski alene med Leciejewski. Finnen hadde alle sjansers mor til å sette inn kampens første mål, men trillet ballen rett på burvokteren.

I kampens siste spilleminutt fikk også Stefan Mladenovic en enorm sjanse for vertene. Et vakkert Odd-angrep endte med innlegg fra høyrekanten. Inne i feltet dukket Mladenovic opp, men unggutten headet til side for mål. Dermed endte det 0-0 i Skien.

Brann ligger med søndagens ene poeng på tredjeplass i serien etter tolv serierunder. Lars Arne Nilsens mannskap har plukket 22 poeng så langt i sesongen. Odd ligger på plassen bak med 20 poeng.