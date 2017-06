Målrikt i tysk åpningsseier

ANNONSE

Lars Stindl ga tyskerne en pangstart på turneringen som i praksis er prøve-VM. Etter bare fem minutter hamret den 28 år gamle Borussia Mönchengladbach-angriperen inn sitt første landslagsmål i karrieren.

Scoringen satte tonen for det som ble en svært ensidig første omgang i den russiske OL-byen Sotsji. Tyskland hadde full kontroll og var uheldig som ikke ledet mer, men fire minutter før pause kunne de australske spillerne juble for 1-1.

Tom Rogic skjøt først hardt i ryggen til Arsenal-stopper Shkodran Mustafi, men lot seg ikke be to ganger da han fikk en ny sjanse på returen. Skuddet snek seg under armene til Bernd Leno i det tyske målet. Det går an å sette spørsmålstegn ved Lenos keeperspill i den situasjonen.

Straffe

Die Mannschaft trengte ikke deppe lenge. Like etter utligningen dømte dommeren tysk straffe da Massimo Luongo felte Leon Goretzka innenfor 16-meteren. Julian Draxler var iskald og gjorde 2-1 ved å sende Australias målvakt feil vei.

Tyskland virket å gå mot en trygg seier da Goretzka økte til 3-1 tidlig i annen omgang. Etter et perfekt løp scoret han sikkert alene med Mathew Ryan.

Australia fikk et nytt håp da Tomi Juric enkelt reduserte på en returball fra Leno i kjølvannet etter et frispark. Scoringen ble godkjent etter videodømming. TV-bildene viste at ballen aldri var innom armen til en australsk spiller på vei mot nettmaskene.

Forlenget rekken

Det tyske laget holdt unna og forlenget sin ubeseirede rekke til elleve kamper. Joachim Löws mannskap har ikke tapt siden 0-2-nederlaget for Frankrike i EM-semifinalen i fjor sommer.

– Jeg er først og fremst fornøyd med at vi plukket disse tre poengene. Vi spilte bra i første omgang, men vi burde ledet med mer enn 2-1 til pause. Etter 60 minutter slapp vi oss nedpå, så vi må jobbe med å bli mer stabile. Det var likevel mye bra som fungerte, sa Löw etter seieren.

Tyskland og Australia møttes i kontinentcupen også for 12 år siden. Den gang vant tyskerne 4-3.

Suksess i prøve-VM er ingen garanti for suksess i det påfølgende VM. Aldri har nasjonen som har gått til topps i kontinentcupen maktet å vinne VM året etter.

Torsdag skal Tyskland bryne seg på Copa America-mester Chile. Søramerikanerne slo Kamerun 2-0 i sin åpningskamp.

