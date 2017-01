Manchester City siktet for brudd på antidopingreglene

ANNONSE

Det engelske fotballforbundet opplyser onsdag kveld at Manchester City er siktet for brudd på forbundets antidopingregler.

Det skal dreie seg om at informasjon City har oppgitt rundt hvor klubben, og dermed spillerne, har oppholdt seg, ikke har vært korrekt.

Premier League-klubben er siktet for brudd på regel «14(d)» i reglementet.

Dette opplyses i en pressemelding på fotballforbundets nettside. Manchester City har fått en frist fram til 19. januar på å svare for seg.

I FAs regler heter det at klubbene er påkrevd å melde inn treningsdatoer, når treningene starter og slutter, og adressen der de trener til enhver tid.

I tillegg må klubbene også oppgi spillernes hjemmeadresse, eller en annen adresse der spillerne kan befinne seg, slik at dopingjegerne kan komme på uanmeldte besøk og utføre tester av spillerne.

Ifølge Daily Mail skal Manchester City ha unnlatt å gi korrekt informasjon om dette ved tre anledninger.

Fotballforbundet i England skriver ikke på hvilken måte, og under hvilke omstendigheter, City har latt være å melde fra om dette, men det utelukkes ikke at det kan ha vært en bevisst handling.

Det betyr at City potensielt kan straffes for regelbruddet.

Ifølge The Guardian er dette kun et brudd på FAs antidopingreglement, og faller ikke under de internasjonale antidopingreglene.

Aviser hevder at City trolig vil få en bot for regelbruddet.