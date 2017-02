Manchester City snudde til seier i vanvittig målfest

ANNONSE

MANCHESTER CITY - MONACO 5-3:

Hjemmelaget Manchester City tok ledelsen, men fikk etter hvert smake på Monacos livsfarlige angrepsfotball. Innen dommer Antonio Mateu Lahoz blåste av kampens første omgang, hadde gjestene fra Monaco rukket å snu kampen.

Også kampens andre omgang skulle vise seg å bli en kaotisk målfest, der Manchester City til slutt stakk av med en 5-3-seier.

Se video: Alle målene fra festen i Manchester:

Svakt forsvarsspill

Det gjennomgående temaet i tirsdagens kamp var til tider svært svakt forsvarsspill.

I Viasats studio ble temaet drøftet nøye, der ekspertene Morten Langli og Rune Bratseth tok for seg alle de åtte målene i kampen.

Allerede på Monacos første mål hadde Bratseth en innvending på forsvarets prestasjoner, der han pekte på tydelige svakheter. Kylian Mbappé fikk løpe inn scoringen nærmest uten press fra Manchester Citys forsvarsspillere.

- Du verden! Det er så dårlig forsvarsspill, sier Bratseth, og trekker frem spesielt John Stones som en skuffelse.

- Nok en gang en av de hjelpeløse forsvarsspillerne til Manchester City. John Stones – en forsvarsspiller til 500 millioner kroner, kommenterte Braseth oppgitt da han fikk se Stones sviktende forsvarsspill i kamp med Falcao.

Situasjonen endte med at Falcao vippet inn et Monaco-mål på strålende vis.

SVAK: John Stones var svak i duell med Kylian Mbappé. Det endte med mål for sistnevnte.

Sterling sendte City i ledelsen

Hjemmelaget Manchester City tok ledelsen etter 25 minutters spill.

Tyske Leroy Sané imponerte med blendende teknikk i samspill med David Silva. Sané fikk etter hvert sparket ballen inn foran Monacos mål, der Raheem Sterling ventet.

Sterling gjorde ingenting feil, og sendte hjemmelaget i ledelsen på sikkert vis.

Se video: Sterling sendte City i ledelsen:

Likevel viste ledelsen seg å bli kortvarig.

Falcao slo tilbake



Omtrent en halvtime ut i kampen slo Monaco tilbake mot City.

Den tidligere Manchester United-spissen, Radamel Falcao, stupte inn utligningen etter et strålende innlegg fra lagkameraten Fabinho.

Falcao ble aldri noen suksess i Manchester United, men viste imponerende spissferdigheter da han stupheadet inn gjestenes utligning mot sine tidligere rivaler.

Ikke lenge etter at Monaco hadde utlignet, ble det på nytt høydramatisk i kampen.

Se video: Falcao stupheader inn utligningen

Stjernespissen Sergio Aguero ble spilt gjennom på utsøkt vis, men i duell med keeper Danijel Subasic stupte Aguero mot bakken. Den argentinske spissen ønsket straffespark, men dommer Lahoz valgte i stedet å bestraffe spissen med gult kort for filming.

Fem minutter senere skulle det i stedet bli nettsus for Monaco.

- Utilgivelig forsvarsspill



Et frispark fra Djibril Sidibé tok hjemmelagets forsvar på senga. Dermed fikk 18 år gamle Kylian Mbappé en rimelig enkel jobb med å sende sitt lag i ledelsen.

Mbappé satte fart bak City-forsvaret, og kom løpende alene mot Willy Caballero i hjemmelagets mål. Der viste han ingen nåde, og sendte Monaco i ledelsen mot Manchester City.

I Viasats pausestudio tok ekspertpanelet for seg målene i kampene. Spesielt Mbappés scoring ble et tema.

- Det er utilgivelig forsvarsspill av Manchester City, sa fotballekspert Morten Langli da han fikk se måten hjemmelagets spillere oppførte seg på da Monacos vidunderbarn fikk sende Monaco i ledelsen.

I oppsummeringen etter kampen sa Rune Bratseth seg enig i analysen.

- Du verden! Det er så dårlig forsvarsspill, sa den tidligere landslagskjempen i Visasats studio.

Se video: Mbappé sender Monaco i ledelsen:

Falcao-miss

Etter en hesblesende førsteomgang, kunne kanskje noen ventet at kampens andre omgang ville roet seg et hakk eller to.

Den gang ei.

Allerede etter fem minutters spill gikk Radamel Falcao ned i en duell med Nicolas Otamendi. Monaco-spissen ønsket selv å ta seg av straffesparket, men klarte ikke å få satt ballen i mål.

På lett og lekent vis forsøkte Falcao å stoppe opp under tilløpet til straffesparket. Caballero ble dog ikke lurt av Falcaos lurendreieri, og reddet skuddforsøket uten nevneverdige problemer.

Aguero slo tilbake



Det svake straffesparket ble like etter fulgt opp med like svakt keeperspill.

Sergio Agueros skuddforsøk skulle egentlig vært en enkel sak å stoppe for Subasic, men den kroatiske keeperen var uheldig da han klarte å slippe skuddet forbi seg.

City-spillernes jubel hadde knapt rukket å stilne før Monaco på nytt hadde tatt ledelsen.

Se video: Aguero scoret etter enorm keepertabbe:

Gjestene stormet i angrep, og Radamel Falcao viste at han ikke hadde noen planer om å la et brent straffespark ødelegge kampen.

Den colombianske spissen gjorde kort prosess med John Stones i City-forsvaret før han fulgte opp med å vippe ballen over Caballero og inn i mål.

Se video: Falcao svarte med vakker chip:

Heller ikke denne gangen klarte Monaco å beholde ledelsen.

To hjørnespark skulle vise seg å resultere i to mål for Manchester City.

Først utlignet Sergio Aguero med en utsøkt volleyskudd etter et hjørnespark, før John Stones sendte hjemmelaget i ledelsen da han dukket opp på bakerste stolpe på et nytt hjørnespark.

Knappe ti minutter før slutt økte Leroy Sané ledelsen til 5-3 da han fikk sette ballen i den åpne målet etter en god pasning fra Sergio Aguero.

Flere mål ble det altså ikke.

Se video: Aguero utligner til 3-3:

Se video: Stones sender City i ledelsen:

Se video: Sané øker til 5-3: