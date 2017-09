Manchester City truer La Liga-sjefen med søksmål

Manchester City vurderer å gå rettens vei etter at La Liga-president Javier Tebas sa at samarbeidet med spanske Girona er et forsøk på å omgå reglene.

Tebas, som leder den spanske fotballigaen, har flere ganger denne uken kommet med krasse utspill mot City og franske Paris Saint-Germain. Han mener at de to klubbene i strid med reglene for økonomisk fair play (FFP) blir subsidiert av sine pengesterke eiere i henholdsvis Emiratene og Qatar, og at de ødelegger fotballen gjennom sitt enorme forbruk. På kontroversielt vis uttalte han at det er som å «pisse i svømmebassenget».

Nå stiller Tebas spørsmål ved Citys samarbeid med Girona. City har leid ut fem spillere til den spanske klubben, og Tebas mener de ble forsøkt verdsatt unaturlig lavt, noe som gir Girona en konkurransefordel i Spania.

På spørsmål om City og Girona prøvde å trikse med regnskapstallene, svarte La Liga-presidenten følgende:

- De forsøkte, men de klarte det ikke.

Kritikk

Den franske fotballigaen har allerede kommet med sterk kritikk mot Tebas for hans anklager om økonomisk doping, og Manchester City er heller ikke nådig.

- Tebas' uttalelser er et resultat av feil informasjon, og deler av dem er ren fiksjon. Som seg hør og bør har Manchester City søkt rettslig rådgivning, og klubben vil agere i henhold til disse rådene, sier en talskvinne for den engelske fotballklubben.

Stort forbruk

PSG og City brukte mest penger av alle verdens fotballklubber på sommerens overgangsmarked. Nylig kjøpte Manchester-klubben også 44,3 prosent av aksjene i Girona, samme andel som City-manager Josep Guardiolas bror Pere allerede eier.

Paris Saint-Germain er satt under etterforskning av Det europeiske fotballforbundet (UEFA) etter sommerens storhandling. Tebas krever at det samme skjer med City.

