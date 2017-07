Manchester United med enkel seier mot Vålerenga

José Mourinhos menn er i rute før ligastarten.

VÅLERENGA - MANCHESTER UNITED 0-3:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): 14 dager før Manchester United ligaåpner i Premier League mot West Ham, ser José Mourinhos gutter til å være på god vei mot formen.

Søndag hadde storlaget fra England få problemer med å ta seg av Vålerenga på Ullevaal stadion og gjestene vant kampen enkelt.

Marouane Fellaini, nykommer Romelu Lukaku og unggutten Scott McTominay scoret målene for United i en grei 3-0-seier i Oslo.

United skal nå spille treningskamper mot Sampdoria og Real Madrid, før det for alvor braker løs hjemme mot West Ham den 13. august.

- Vi spilte en bra kamp i dag. Vi klarte å holde på ballen mot et godt Vålerenga-lag. Et fint resultat for oss, sa Uniteds svenske nyervervelse Victor Lindelöf til MUTV etter kampslutt.

Pogba i stolpen



Manchester United startet kampen friskt i sommerregnet på Ullevaal stadion og kun få minutter ut i kampen fikk gjestene en sjanse.

Først ble Henrikh Mkhitaryan spilt fri og avsluttet, men Adam Larsen Kwarasey reddet. Returen havnet hos Paul Pogba og den franske midtbanemannen fyrte løs fra rundt 19 meter, men like over.

Etter 15 minutter var den samme Pogba på farten igjen. Stjernen vendte bort Daniel Fredheim Holm og knallet til fra distanse. Denne gangen smalt ballen i stolpen og ut. Returen ble det ikke noe ut av.

Fellaini-mål



Etter en lovende start på kampen av gjestene roet oppgjøret seg imidlertid voldsomt etter rundt 20 minutter og ingen av de to lagene skapte all verden. United var det førende laget og hadde ballen mest, mens Vålerenga kun i små perioder fikk låne lærkula av gjestene.

I løpet av første omgang gikk både Mkhitaryan og Marcus Rashford ned med smerter, men til tross for at manager José Mourinho så urolig ut der han satt på benken, kom begge de to stjernene seg på beina.

1-0: Marouane Fellaini sendte Manchester United i ledelsen på Ullevaal stadion og feiret sammen med Paul Pogba.

Rett før pause skulle det bli nettsus i hovedstaden. Mkhitaryan slo en corner og Marouane Fellaini fikk stå sørgelig alene inne i boksen og enkelt stange United i føringen, til stormende applaus fra tribunen.

Lukaku kom inn



Etter pause byttet United en rekke spillere og blant dem som kom inn var nykommeren Romelu Lukaku. Den storvokste belgieren brukte ikke lang tid på å bemerke seg. Fire minutter etter sidebytte fikk han ballen av unggutten Andreas Pereira og stanget inn Uniteds andre mål.

Dette var spissens tredje scoring i sesongoppkjøringen, etter at han kom til United fra Everton i en gigantovergang tidligere denne sommeren.

Vålerenga skapte lite mot Premier League-giganten, men etter drøye 60 minutter fikk Ghayas Zahid en gedigen mulighet. Playmakeren fikk ballen fra Robert Lundström, men fra rundt fem meter blåste Zahid kula over.

Unggutt på scoringslisten



Ti minutter senere la gjestene fra Manchester på til 3-0. 20 år gamle Scott McTominay hadde kommet inn og kriget til seg ballen inne i 16-meteren, før han avsluttet lekkert bort i lengste hjørne bak Marcus Sandberg.

I det 74. minutt var Lukaku nær ved å score sitt andre mål, da belgieren dro seg lekent fri, men avslutningen gikk like utenfor stolpen.

Flere mål ble det ikke i Oslo og det endte med en komfortabel seier for gjestene.

