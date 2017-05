«Mandag er jeg klar for nye utfordringer»

ANNONSE

Roma-legenden Francesco Totti (40) la torsdag ut en spesiell hilsen til klubbens fans. Kampen mot Genoa blir med all sannsynlighet veteranens siste for AS Roma.

"Roma – Genoa, søndag 28. mai 2017, blir siste gang jeg kan ta på meg Roma-drakten», innleder Totti.

Mr. Roma fortsetter slik:

«Jeg kan ikke med få ord beskrive hvor mye disse fargene har betydd, betyr og alltid vil bety for meg».

Søndag blir trolig siste gang Totti tar på seg den vinrøde hjemmedrakten.

«Jeg føler at min kjærlighet til fotballen aldri vil forsvinne. Det er en lidenskap, min lidenskap. Den er så dyp at jeg ikke kan forestille meg ikke å gjøre det lenger. Aldri».

Det er uklart hva Totti skal gjøre fremover.

«Fra mandag er jeg klar igjen. Jeg er klar for en ny utfordring», er den kryptiske beskjeden fra superveteranen.

Totti har vært i Roma siden 1989. Han fikk sin første Serie A-kamp i 1993 som 16-åring. Siden er det blitt over 600 kamper for hovedstadslaget.

40-åringen står oppført med 250 scoringer for de vinrøde. Han stoppet på 58 landskamper og ni mål for Italia.

