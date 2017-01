Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Hei, folkens. Nå har overgangsvinduet åpnet, og det betyr også at Nettavisen starter vår vanlige live-dekning av dramatikken på spillermarkedet i Premier League. Fra og med mandag mellom 08 og 09 er vi i gang igjen her.

Men som vanlig vil vi også skrive en daglig ryktespalte som denne for dere som ønsker en mer oversiktlig dekning av overgangsryktene dag for dag.

Og i dag starter vi i London, der Chelsea hevdes å være ute etter Southamptons Virgil van Dijk. Ifølge Daily Express skal blåtrøyene være villig til å by 60 millioner pund for den gamle Celtic-stopperen. Også Manchester City kobles til belgieren.

Samtidig hevder Daily Mirror at Chelsea-toppscorer Diego Costa er ønsket i pengesterke Kina. Klubben Tianjin Quanjian skal være klar til å by hele 80 millioner pund for den spanske spissen, som selv sier han er veldig lykkelig i Chelsea for øyeblikket.

Manchester United skal også ha store planer i januar. Nå hevder ærverdige The Times at rødtrøyene har sirklet ut Antoine Griezmann og Saul Niguez fra Atletico Madrid som mulige forsterkninger. Atletico-duoen har utkjøpsklausuler på totalt 145 millioner pund.

Manchester United-manager Jose Mourinho skal ifølge The Sun også være ute etter Real Madrid-stopperen Pepe (33), men skal møte tøff motstand fra kinesiske klubber.

Benficas Victor Lindelöf kobles stadig til Manchester United i en avtale verdt rundt 38 millioner pund. Hvis overgangen går gjennom, vil det være enden på United-visa for Chris Smalling, skriver Daily Star.

Om Smalling forlater United, vil Everton og Arsenal være raske på banen for å by på engelskmannen, hevder Daily Star.

Liverpool skal ifølge Daily Mirror være ute etter den svenske Red Bull Leipzig-vingen Emil Forsberg, etter at Borussia Dortmund nekter å selge Christian Pulisic.

Joe Hart skal ikke være et overgangsmål for Liverpool i januar, hevder Sky Sports. Keeperen skal være på vei bort fra Torino siden klubben ikke makter å innfri lønnskravene hans i lengden, skriver La Stampa.

Men Liverpool skal heller være i gang med å legge inn et bud på Benficas Raul Jimenes, skriver Squawka. Verdien skal ligge på rundt 22 millioner pund.

Samtidig hevdes det at Liverpool er ute etter Norwich' 21-åring Jacob Murphy. Rødtrøyene ønsker ifølge Daily Mirror å kjøpe vingen og leie ham tilbake til Norwich slik at de på den måten snyter Tottenham for signaturen hans.

Og til slutt:

Arsenal skal ha kastet seg inn i kampen om Sevillas franske midtbanespiller Steven N'Zonzi, som også kobles til Chelsea, Manchester City og Juventus, skriver Daily Express. N'Zonzi har bakgrunn fra Stoke og Blackburn i Premier League.