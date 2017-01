Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Ryktene om at Wayne Rooney kan komme til å forlate Manchester United fortsetter og ifølge manager José Mourinho kan Kina bli neste stopp for den rutinerte angriperen. The Mirror skriver at Mourinho ikke vil stå i veien for Rooney, skulle det komme et stort bud fra en kinesisk klubb. Både Guangzhou Evergrande og Beljing Guoan skal stå klare til å gi 31-åringen en lønn på rundt 700.000 pund i uka, melder avisen.

Rooney selv, sier imidlertid til Sky Sports at han trives i United.

Everton jakter defensive forsterkninger og har blinket seg ut veteran Branislav Ivanovic fra Chelsea, skriver Express. Han kan da bli erstatter for Phil Jagielka, som skal være aktuell for Sunderland, meldes det.

Arsenals Jack Wilshere vil ta et endelig valg rundt framtiden etter den inneværende sesongen, ifølge Mirror. Midtbanemannen har vært utlånt til Bournemouth denne sesongen og har kun 18 måneder igjen av sin nåværende kontrakt med Arsenal. Bournemouth ønsker å gjøre låneoppholdet permanent, mens AC Milan også ønsker Wilshere.

Manchester United har i lengre tid blitt koblet med svenske Viktor Lindelöf og ifølge Daily Star vil klubben i løpet av denne uken ta et endelig valg på om den skal bruke 38 millioner pund på å sikre seg den svenske stopperen fra portugisiske Benfica. Det var først snakk om at Lindelöf skulle slutte seg til Old Trafford-klubben til sommeren, men nå skal det ha blitt aktuelt å gjennomføre overgangen allerede nå i vinter.

Én annen Benfica-spiller som kobles med United, er vingen Goncalo Guedes. Ifølge portugisiske Record forbereder Guedes seg på å ta farvel med lagkompisene. Det er snakk om en overgang verdt 26 millioner pund. Franske PSG skal også være en aktuell klubb for portugiseren.

Evertons Gerard Deulofeu nærmer seg et låneopphold i AC Milan og skal på legesjekk i klubben mandag, melder Tuttosport.

Liverpools Lazar Markovic skal være på vei til Hull. Serberen skal være tilbakekalt fra oppholdet i Sporting og kan bli klar for et lån i Premier League-klubben i løpet av kort tid, melder Liverpool Echo.

De fleste trodde at svenske Alexander Isak kom til å bli Real Madrid-spiller, men nå melder The Guardian at den unge spissen kommer til å signere for tyske Borussia Dortmund. Flere klubber i Premier League skal også ha jaktet den svenske spissen, skriver The Guardian videre.

Brentford-spissen Scott Hogan er en ettertraktet mann og han signerer trolig for West Ham denne uken, melder Sky Sports.

Crystal Palace nærmer seg en avtale for Sunderland-forsvarer Patrick van Aanholt, ifølge Sky Sports. Prislappen skal være 12 millioner pund.