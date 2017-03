Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Vi starter med Wayne Rooney. The Independent skriver nemlig at det er stor sannsynlighet for at 31-åringen returnerer til barndomsklubben Everton til sommeren. Avisen skriver videre at Manchester United vurderer å slippe veteranen gratis til Premier League-kollegaen.

West Ham ønsker imidlertid også å hente Rooney etter den inneværende sesongen. Det skriver Sky Sports.

West Ham har heller ikke gitt opp håpet om å hente tilbake spissen Jermain Defoe, som kan gå gratis fra Sunderland etter denne sesongen, ifølge The Sun.

Arsenal-manager Arsène Wenger ble tirsdag koblet med en overgang til franske PSG, men treneren avviser det hele som «falske nyheter», ifølge frankse BeIn Sports.

Mesüt Özil har fortsatt ikke forlenget sin kontrakt med Arsenal og nå skriver Telegraph at tyrkiske Fenerbahçe ønsker playmakeren.

Southampton kan få nye eiere. Ifølge The Times så vurderer en investorgruppe fra Kina, ved navn Lander Sports Development, å spytte inn 190 millioner pund til kystklubben.

Chelsea skal ha lagt inn et bud på 32 millioner pund for den ettertraktede midtbanespilleren Tiemoue Bakayoko fra Monaco, melder The Mirror. Manchester United jakter også spilleren, men som Nettavisen omtalte tirsdag så hevder den spanske journalisten Guillem Balague at Bakayoko er enig med nettopp Chelsea om de personlige betingelsene for en overgang.

Det har tidvis stormet rundt Chelseas Diego Costa denne sesongen og nå skal spissen ha uttalt til spansk radio at han ikke utelukker en overgang etter sesongen. Det er Daily Express som videreformidler dette.

Barcelona skal ha en opsjon på å hente tilbake Evertons-spilleren Gerard Deulofeu for 10 millioner pund, om katalanerne ønsker det, skriver spanske Sport. Spanjolen er for tiden på utlån i AC Milan.

Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel har flere ganger blitt koblet med Arsenal, men ifølge Express sier tyskeren at dette er uaktuelt nå.

Chelsea-keeper Thibaut Courtois har blitt nevnt i forbindelse med en overgang til Real Madrid, men sier selv, ifølge spanske Cadena Ser, at han enn så lenge kun ser på seg selv som en nøkkelspiller for Chelsea.

Liverpool kobles med Schalke 04-backen Sead Kolasinac. Serberen står uten kontrakt etter sesongen og kan komme gratis. Det kan bety at spanske Alberto Moreno må finne seg en ny klubb, skriver Mirror.

Real Madrid skal ha vist interesse for å hente tilbake Chelsea-spilleren Marcos Alonso, men de blå ønsker ikke å selge, melder spanske Marca.

Både Manchester City og Real Madrid har ønske om å hente den 19 år gamle Espanyol-backen Aaron Martin, skriver engelske The Sun.

