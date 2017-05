Mandagens Premier League-rykter

ANNONSE

Arsenal og flere andre klubber i Premier League skal ha vist interesse for den franske spissen Alexandre Lacazzette, men nå tyder det meste på at stjernen går til spansk fotball. Lyon-president Jean-Michel Aulas skal ifølge L'Equipe ha bekreftet at Lacazzette har en muntlig avtale med Atletico Madrid og at det trolig blir neste stopp for målmaskinen.

Manchester United er interessert i å hente tilbake Michael Keane fra Burnley, og en pris på 25 millioner pund nevnes, men Burnley-sjef Sean Dyche er på sin side klar på at stopperen ikke er til salgs, melder Metro.

Det har blitt spekulert i framtiden til Sergio Agüero denne sesongen, men både spissen selv og Manchester City-manager Josep Guardiola skal nå ha bekreftet at spissen blir værende hos de lyseblå, skriver Independent.

Bayern München ønsker seg Alexis Sanchez fra Arsenal og klubben skal angivelig ha forhørt seg med Sanchez' landsmann, Arturo Vidal, om den målfarlige chileneren. Det skriver i hvert fall The Sun.

Kylian Mbappé er én av Europas mest ettertraktede unggutter, og han har blitt koblet med blant andre Manchester United, men Monaco har signalisert at de gjerne beholder 18-åringen et år til, ifølge Daily Mail.

Leicester og West Bromwich Albion er to av klubbene som snuser på stopperen Ben Gibson fra Middlesbrough. Kapteinen for laget som rykket ned denne sesongen skal ha en pris på 20 millioner pund, melder Mirror.

Arsenals David Ospina skal være i samtaler med den tyrkiske klubben Fenerbahçe for en overgang verdt 5 millioner pund, melder Mirror.

Newcastle skal være favoritter til å sikre seg spissen André Gray fra Burnley, skriver lokalavisen Newcastle Chronicle.

Chelsea jakter unge forsterkninger og har vendt blikket mot Ajax-stopper Davinson Sanchez. Spanske Sport kobler 20-åringen med de blå.

Manchester City jakter keeper og ifølge Daily Mail ønsker manager Guardiola å hente Kasper Schmeichel fra Leicester tilbake til klubben.

