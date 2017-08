Mandagens Premier League-rykter

Barcelona trapper opp jakten på en Neymar-erstatter.

Vi starter med Barcelona som fortsatt skal være interessert i Liverpools Philippe Coutinho og ifølge Daily Star skal spanjolene være villig til å betale 120 millioner pund for playmakeren. Liverpool-manager Jürgen Klopp er på sin side fortsatt tydelig på at Coutinho ikke er til salgs.

Tyske Bild hevder at Barcelona vil bruke en skump av pengene de fikk av PSG for Neymar på å hente Julian Draxler fra den franske klubben. 23-åringens agent ble nylig observert i nettopp Barcelona.

I Frankrike meldes det at Barcelona har kommet til enighet med Borussia Dortmunds Ousmane Dembele om en overgang. Nå gjelder det å finne enighet med klubben om en overgangssum og tyskerne krever angivelig 100 millioner euro for 20-åringen, skriver L'Equipe.

Liverpools Klopp skal angivelig være nær ved å gi opp en overgang for stopperen Virgil van Dijk og tyskeren uttalte nylig at han tross alt har fire midtstoppere tilgjengelig i stallen fra før, melder The Mirror.

Arsenal-manager Arsène Wenger sier ifølge The Telegraph at spillere er på vei ut døren på Emirates, fordi franskmannen mener dagens stall er for svær. Alexis Sanchez skal imidlertid være innstilt på å bli i londonklubben og heller forlate Arsenal gratis neste sommer, skal vi tro The Mirror.

Manchester City-stjernen David Silva skal være i forhandlinger med Las Palmas om en overgang. Stjernen vurderer å flytte hjem til ferieøya etter at kontrakten med City løper ut i 2019, melder spanske AS.

Stoke skal være enig om en avtale for spissen Eric Maxim Choupo-Moting, skriver Daily Mail. Det skal være snakk om en treårsavtale for 28-åringen. Kameruneren står uten kontrakt med Schalke 04 og kan slik sett flytte til Premier League-klubben vederlagsfritt.

Brighton skal være villig til å betale rundt 3,5 millioner pund for å sikre seg midtbanespilleren David Propper fra PSV, ifølge Daily Mail.

Everton-boss Ronald Koeman sier at klubben er nær ved å hente Gylfi Sigurdsson fra Swansea, i noe som trolig blir en rekordovergang for de blå fra Liverpool, ifølge Sky Sports.

Leicester skal ha takket nei til et tredje bud på Riyad Mahrez. Roma skal ha lagt inn et bud på 31,6 millioner pund for profilen, ifølge Sky Sports.

Både Crystal Palace og Everton skal være ute etter å sikre seg den 20 år gamle Newcastle-keeperen Freddie Woodman. Det har tidligere blitt meldt at burvokteren ønsker å gå ut på lån denne sesongen, ifølge lokalavisen Newcastle Chronicle.

Chelsea skal være villig til å gi Manchester United konkurranse om signaturen til Real Madrids Gareth Bale, ifølge Express. 28-åringen vil trolig koste rundt 90 millioner pund, skriver avisen videre.

Chelsea, Manchester United og Monaco ser alle på muligheten for å hente Sergi Roberto fra Barcelona. Han kan være tilgjengelig for rundt 40 millioner euro, ifølge Don Balon.

