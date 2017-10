Mandagens Premier League-rykter

Premier League-gigant kobles med Barcelona-profil.

Manchester City skal være villig til å møte utkjøpsklausulen på Barcelonas Sergi Roberto. Den skal være på rundt 40 millioner euro, melder Daily Mirror.

Barcelona på sin side skal følge situasjonen til Anthony Martial i Manchester United med argusøyne, melder Daily Mail.

Tidligere Milan- og Juventus-stjerne Andrea Pirlo kobles med en trenerrolle under Antonio Conte i Chelsea og New York City-spilleren avviser ikke at han er aktuell for en slik jobb, ifølge Mirror.

Chelsea har jaktet Juventus-backen Alex Sandro siden i sommer, men nå håper den italienske klubben å få slutt på ryktene ved å tilby brasilianeren en ny avtale, melder Gazzetta dello Sport.

PSG skal være interessert i å sikre seg Manchester United-keeper David De Gea, melder nettstedet Le10Sport og siteres av Daily Express.

Bakary Sagna står fortsatt uten kontrakt etter at han ble frigitt av Manchester City i sommer, men franskmannen skal nå være aktuell for en overgang til Leicester, skriver Manchester Evening News.

West Bromwich Albion skal være én av flere klubber i Premier League som skal ha tilbudt tidligere Liverpool-spiller Raul Meireles en kontrakt. Portugiseren står for tiden uten arbeidsgiver, ifølge Birmingham Mail.

Arsenal-manager Arsène Wenger skal ha gitt Jack Wilshere beskjed om at han har fram til desember på å vise at han kan holde seg skadefri og spille kamper jevnlig uten problemer, melder Bein Sports.

