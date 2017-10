Mandagens Premier League-rykter

Storklubbene vil ruste opp i januarvinduet.

Vi starter dagens ryktespalte i Manchester, der Manchester City kobles til en overgang for Southamptons 28-åring Ryan Bertrand, skriver Daily Mail. Venstrebacken, som i sin tid vant Champions League med Chelsea, skal være høyt oppe på klubbens ønskeliste.

Ifølge The Times skal José Mourinho være fast bestemt på at Manchester United ikke blir hans siste klubb som manager. Avisen skriver videre at Mourinho gjerne tar over PSG om det blir en mulighet i fremtiden. Portugiseren har hatt trenerjobber i både spansk, engelsk, italiensk og portugisisk fotball, men Franrike og Tyskland gjenstår på listen over de beste ligaene i verden.

Ifølge Daily Record skal Mourinho være skuffet og frustert over at Manchester United ikke har gjort noen forsøk på å forlenge kontrakten hans, selv om han allerede er halvveis i en treårskontrakt.

Chelsea, Manchester City og Arsenal skal alle være på jakt etter Barcelonos svært talentfulle 17-åring Abel Ruiz, skriver The Mirror. Angrepsspilleren, som til daglig spiller for B-laget, har en utkjøpsklausul på tre millioner pund.

Det skal ikke være aktuelt for Liverpool å slippe 17-åringen Rhian Brewster på lån i januar, skriver The Sun. Men det går mot utlån for vingen Lazar Markovic (23) og midtstopper Lloyd Jones (22), hevder avisen.

Liverpool skal være ute etter Fortuna Sittards 17-åring Perr Schuurs, skriver Daily Mail. Forsvarsspilleren blir sett på som et stort talent.

Og så til det som kan være gode nyheter for Liverpool: Hvis Barcelona ikke får tilslag på Phillipe Coutinho i januar, tyder mye på at de vender oppmerksomheten mot Bayerns Thiago Alcantara, skriver Daily Express. 26-åringen har som kjent et fortid på Nou Camp.

Liverpool skal fortsatt være ute etter å signere forsvarsspiller Stefan de Vrij fra Lazio. Nå skal italienerne tilby 25-åringen en ny kontrakt i håp om å jage vekk interessen fra Anfield, skriver FourFourTwo.

