Mané hilser til City-keeperen

- Jeg er lei meg for at han ble skadd.

Liverpool-spiller Sadio Mané håper Manchester City-keeper Ederson er raskt på beina etter lørdagens stygge kollisjon i Premier League.

Mané ble vist ut som følge av episoden som fant sted 37 minutter ut i storkampen i Manchester.

Liverpool-spilleren jaktet en ball inn bak City-forsvaret og møtte hjemmelagets keeper med knottene først.

Les mer: Reagerer på Mané-utvisning: - Tullete

Sammenstøtet ble brutalt. Etter å ha fått behandling på banen i mange minutter ble Ederson fraktet vekk på båre iført nakkekrage.

Lørdag kveld postet Mané et innlegg på sin Facebook-side, der han hilser til Ederson:

- Jeg håper Ederson får en rask rehabilitering. Jeg er lei meg for at han ble skadd i vår ulykksalige kollisjon på banen, og jeg er lei meg for at han ikke kunne fullføre kampen som følge av dette. Jeg ber for at han er raskt tilbake, skrev senegaleseren.

Situasjonen og den påfølgende utvisningen skapte diskusjon i etterkant av lørdagens kamp. Liverpool-manager Jürgen Klopp var blant dem som mente det røde kortet var for strengt.

Manchester City vant kampen 5-0.

(©NTB)