Mange reaksjoner på Norge-flause: - Vi ser ut som en klase druer!

Det er mange reaksjoner etter at Norge fikk en fotballeksjon av Tyskland. Her er et knippe.

TYSKLAND - NORGE 6-0:

STUTTGART / OSLO (Nettavisen): Norge tapte fullt fortjent 0-6 mot Tyskland i Stuttgart mandag kveld.

Det norske laget har vært totalt sjanseløse fra første til siste spark, og kampen er en gedigen nedtur for alle som trodde laget var friskmeldt etter seieren mot Aserbajdsjan fredag.

Reaksjonene har mildt sagt vært mange.

Under finner dere en rekke etter mandagens maltraktering:

At det laget kunne stjele 400 000 seere fra NyttpåNytt må jeg ta til etterretning. Jeg må jobbe hardere og unngå dumme feil. — Bård Tufte Johansen (@TufteJo) September 4, 2017

Vi ser ut som en klase druer defensivt.Stort bakrom,stort mellomrom,stort siderom. Ingen aggressivitet i presset.Tyskland gode,men alikevel😪 — Tom Nordlie (@TomNordlie) September 4, 2017

Trøsten er at Brasil lå under 0-5 midtveis mot Tyskland... — Davy Wathne (@TV2Davy) September 4, 2017

Sjansetellingen etter første omgang. pic.twitter.com/xyWK9JIZDC — Sigve Kvamme (@tv2kvamme) September 4, 2017

Gode er de tyskerne. Og så ofrer de livet for å forsvare eget mål. På 3-0. Akkurat det er det aller mest å lære av — Egil Østenstad (@Egilostenstad) September 4, 2017

Basis press og sikringsavstander på juniornivå. Tyskerne spiller tvers gjennom en flat midtbane. Fryktelig! — Lars Bohinen (@Lars_Bohinen) September 4, 2017

Martin Ødegaard hadde selvfølgelig ikke gjort noen forskjell her, men LL mener altså at MØ ikke er sportslig kvalifisert for dette laget... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 4, 2017

Kan vi tilby oss å kjøpe alle gamle episodene av Derrick til trippel pris i bytte mot at tyskerne tar foten av gasspedalen? — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 4, 2017

Mulig Lagerbäck har fått spillerne til å møte opp til frokost til rett tid, men til kampstart er det fortsatt en vei å gå. #ESNBall — Vegard Fl. Vaagbø (@VegardVaagbo) September 4, 2017

Enkelte vil nok hevde at vi ligger litt for høyt på denne FIFA-rankinga... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 4, 2017

Norge og NFF bør søke om å fjerne tabeller for voksne også. — eskilbjo (@eskilbjo) September 4, 2017

Trur ikkje Jarstein og Nordtveit gleda seg til å møte sine tyske lagkompisa på trening etter det her. — Andreas Hopen (@superhopen) September 4, 2017

Norge blir til tider rundspilt av Tyskland. — Boring Kalle Løken (@BoringKalle) September 4, 2017

Tyskland-Norge: 0-1 (i cornere). Den tar jeg. Leder til pause! — Knut Magne Momrak (@KnutMagneMomrak) September 4, 2017

Tyskland er kanskje best i verden, men vi kan ærlig talt prestere bedre enn dette Norge #vmkval #tvnorge — Morten Knutsen (@MortenKnuts1) September 4, 2017

Hvordan hadde egentlig Norge gjort det i Obos Ligaen? — Tor Arne Solberg (@Tor_A1972) September 4, 2017

Kan vi miste plassen på FIFA-rankinga? Spille mot Gran Canaria, Helgøya osv? — Marius Skjelbæk (@MSkjel) September 4, 2017

CTRL-ALT-DELETE-ESC-REFRESH-1994-mode. Drillo. Per Ravn. Leo. Bratseth. Rekdal. Gøran. Myggen. Bjørnebye. Flo. Johnsen. Berg. Riise. Carew. — Dag M. Vegel (@dvegel) September 4, 2017

Straks pressekonferanse med NFF: De tyske spillerne er "ekstremt krevende personligheter å jobbe med" — Andreas Halse (@achalse) September 4, 2017

Hadde jeg vært Lagerbäck hadde jeg startet pensjonisttilværelsen i pausen. — Lars Martin Gimse (@LMGimse) September 4, 2017

Norge har mye å lære av San Marino. — Fredrik Østbye (@fostbye) September 4, 2017

Viktig at Lagerback fokuserer på at vi går ut til andre omgang på stillingen 0-0 nå. — Jarle Fredagsvik (@Fredagsvik) September 4, 2017

Når du brukar eine midtstoggaren din til å ta lange innkast og blir straffa med at Tyskland scorar 0-4 i sona hans 12 sekund seinare ... — Frode Telseth (@frodetelseth) September 4, 2017

Har sagt det 100 ganger og sier det igjen: Norske trenere må valfarte til Tyskland for å lære — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) September 4, 2017

Hvis du skal beskrive det norske landslaget med ett bilde. pic.twitter.com/B8N63kB40K — Gjert Moldestad (@gjertm) September 4, 2017

Nå mangler det bare at de norske spillerne ber om autografer etter kampen. #GERNOR — Andreas Selliaas (@aselliaas) September 4, 2017

Vi får håpe på en smooth hjemreise. — Morten Stokstad (@mortenstokstad) September 4, 2017

Er det 30 spilte min eller antall touch som teller før man får karakter på børsen? — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) September 4, 2017

Vi alle håper det beste for Norsk Fotball, men dette er bare trist og leit. Tøffest er det for de involverte.Tenk på det du kan gjør noe med — Tom Nordlie (@TomNordlie) September 4, 2017

Aaah! Der satt den. Det her vinner vi ikke — Alexander Søderlund (@Alexsoderlund) September 4, 2017

Og dette skal det altså settes børs på... Tips mottas med takk! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 4, 2017

I dag kunne Tyskland faktisk hatt en Chihuahua i mål uten at vi hadde scoret. — Vegard Sandberg (@Sandbergio) September 4, 2017

I Kalvøya Cup må det ene laget ta ut spillere uten å sette inn noen dersom differansen blir for stor... — leifwelhaven (@leifwelhaven) September 4, 2017

Imponerende å tenke på at Drillo var nede å slo Tyskland sist!! — Arne Sandstø (@as_arne) September 4, 2017

6-0. Da er det over i Stuttgart. — Boring Kalle Løken (@BoringKalle) September 4, 2017

