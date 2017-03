Marerittstart for Lagerbäck

ANNONSE

NORD-IRLAND - NORGE (2-0):

BELFAST (Nettavisen): Lars Lagerbäck har fått en marerittstart på sin tid som Norge-trener. De norske guttene ligger under 2-0 ved pause mot Nord-Irland i Belfast.

Jamie Ward og Conor Washington har scoret målene for vertene.

Kritisk Rekdal

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal, som kommenterer kampen for Eurosport, er ikke nådig i sin dom.

- Hvor er lederen som reiser seg - den med det største norske hjertet?

- Du er nødt til å bli straffet for et slikt forsvarsspill på internasjonalt nivå. Først en feilpasning fra Stefan Johansen, deretter dårlig press på ballfører. Forsvarsrekken er slakk. Jeg tror det er Valsvik som er innenfor og da er han alene igjennom, sier Rekdal.

Den tidligere Vålerenga-treneren mener å se at de nordirske spillerne vil mer enn de norske.

- Du ser at det betyr mer for Nord-Irland. De ofrer mer og kaster seg inn i duellene med dødsforakt, mens vi er for snill og bare slår langpasninger og taper dueller, forteller Rekdal.

- Det nivået vi spiller fotball på, per dags dato med vårt landslag, kommer vi ikke langt med, sier Rekdal.

Marerittstart

Norge fikk en tung på kampen da Jamie Ward mottok ballen inne i sekstenmeteren og plasserte den vakkert i lengste hjørne bak en utspilt Jarstein.

Even Hovland kom ikke tett nok oppi Burton Albion-spissen, som dermed fikk rom til å prikke inn 1-0 til stor glede for et høylytt hjemmepublikum på Windsor Park.

Sjokkstarten så ut til å sette en støkk i Norge, som slet med å finne hverandre i pasningsspillet og som tapte hodeduellene da det ble slått langt.

Etter en snau halvtime var Alexander Søderlund svært nær ved å utligne for Norge. Saint-Etienne-spissen banket til på halv volley fra 20 meter, men ballen smalt i tverrligger og ut.

I stedet smalt det i motsatt ende. Stefan Johansen ut til Jørgen Skjelvik på venstresiden, men RBK-spilleren hadde allerede gått på løp i rommet, og Nord-Irland kunne bryte.

Ballen ble spilt inn til Steven Davis, som fikk tid og rom til å stikke ballen gjennom til Conor Washington, som var på løp bak et oppløst norsk forsvar. QPR-spissen gjorde ingen feil alene med Jarstein og bredsidet inn 2-0.