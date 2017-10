Martin Ødegaard storspilte foran øynene på Lagerbäck

Heerenveen-duoen Martin Ødegaard og Morten Thorsby var meget sentrale da Norges U21-gutter slo Tyskland.

NORGE U21 - TYSKLAND U21 3-1:

DRAMMEN (Nettavisen): Landslagssjef Lars Lagerbäck, hans assistent Per Joar Hansen og toppfotballsjef Nils Johan Semb var alle på plass på tribunen da det norske U21-landslaget møtte Tyskland til kamp tirsdag.

Og trioen fikk se en Martin Ødegaard i storform.

Heerenveen-spilleren viste en rekke flott detaljer i løpet av første omgang, blant annet da han danset seg gjennom det tyske forsvaret etter 40 minutter, før skuddet ble blokkert. Kort tid ut i andre omgang tegnet 18-åringen seg på scoringslisten da han satte inn Norges andre mål.



Han ble belønnet med raus applaus fra Lagerbäck og co.



- Skal på landslaget



På kommentatorplattingen på Marienlyst lot også TV 2s kommentator Marius Skjelbæk og ekspert Jesper Mathisen seg begeistre.



- Hör ni her, Nils Johan Semb og Lars Lagerbäck, hör ni her! Han her skal på landslaget! Det kan da ikke være tvil, Jesper! Det kan da ikke være tvil! lød det fra Skjelbæk da Ødegaard sendte Norge foran med 2-1.

Mathisen fulgte opp:

- Det blir selvfølgelig mye prat om Martin Ødegaard, og det er fullt fortjent. Vi må slutte å snakke om at han ikke kan være med i Lagerbäcks tropp fordi han ikke passer inn i hans system og så videre, sa han

- Nei vel, hvis han ikke kan spille fra start, så kan han vel da komme innpå. Han kan jo starte kamper der Norge skal styre, og trenger å åpne opp motstanderen med en pasning, med en finte, med et skudd.

- Verdensklasse



Før Ødegaard fant nettmaskene hadde Morten Thorsby scoret for Norge og samme mann la på til 3-1 for det norske laget etter 70 minutter. Denne gang sto Ødegaard for en meget od og presis målgivende pasning.

- Det er fantastisk gjort av Morten Thorsby, men se på den raketten fra Martin Ødegaard! Den er varmesøkende mot Morten Thorsby, det er så presist, det er så godt gjort! Og avslutningen er klasse, mottaket er enda mer klasse og pasningen til Ødegaard er helt i ypperste verdensklasse! Lars Lagerbäck sitter på tribunen og han må selvfølgelig elske det han har sett, ikke bare av Ødegaard, men også av Thorsby som har levert godt for Heerenveen i år. Og det tyske laget, De er utspilt! sa TV 2s Mathisen.

Cedric Teuchert scoret gjestenes mål. Det tyske laget bestod for øvrig av en rekke spiller som dagklig holder til i den tyske Bundesligaen og folk som Jonathan Tah og Benjamin Hendricks (Leverkusen), med tre landskamper ver for det tyske A-landslaget, spilte fra start.

Resultatet betyr at U21-gutta nå står med fem poeng i EM-kvalifiseringens gruppe 5, etter fem spilte kamper. Det er hele fem poeng opp til Irland som topper gruppen med ti poeng (etter fire kamper), men det gjenstår fortsatt fem kamper av kvalifiseringen for Norge.

Tyskerne åpnet best



Det var tyskerne som åpnet best i Drammen og skapte de første sjansene. Etter fem minutter fikk Marcel Hartel avansere mot et passivt norsk forsvar og han tok med seg kula fram mot 16-meteren. Skuddet var smart, men Sondre Rossbach var våken og reddet helt nede ved stolperota.

I det 20. minutt var gjestene igjen på ferde. Pascal Stenzel slo en lang ball opp mot Hartel og han kom alene igjennom. Tyskeren gled imidlertid på den våte Marienlyst-matta og fikk ikke avsluttet. Ballen havnet i stedet hos Cedric Teuchert, men hans skudd ble stoppet av Norges keeper.

Like etter måtte keeper Rossbach i aksjon igjen. Hartel slo inn mot Phillip Ochs og han fikk til et godt hodestøt, men den norske sisteskansen vartet opp med en utrolig reaksjonsredning og Norge slapp med skrekken.

Da det var spilt 31 minutter var det lite Rossbach kunne gjøre. Felix Platte tok ned ballen på brystet og ga videre til Teuchert. Nürnberg-spissen fikk god tid til å sikte og bredsidet ballen i nettet fra rundt ti meters hold.

Norge våknet



Etter scoringen våknet det norske laget mer til liv og spesielt Martin Ødegaard viste fram flere fine detaljer på sin gamle hjemmebane.

Rett etter scoringen kom både Birk Risa og Ødegaard til gode sjanser foran det tyske målet, men for førstnevnte manglet presisjonen og på sistnevntes skudd reddet keeper Alexander Nübel så vidt til corner.

I det 40. minutt viste Ødegaard fram sin mye omtalte teknikk da han danset seg gjennom det tyske forsvaret med lekre detaljer. Skuddet fra den unge nordmannen ble imidlertid blokkert av gjestenes forsvar.

Strøken utligning



Det så ut til å gå mot tysk ledelse til pause, men rett før hvilen vartet Norge opp med et strålende angrep. Iver Fossum ble spilt opp av Ødegaard og slapp ballen videre perfekt til Henrik Bjørdal. Han slo hardt og lavt inn foran mål og i feltet kunne Morten Thorsby dytte kula i mål.

Dermed sto det 1-1 etter de første 45 minuttene.

SCORET TO: Morten Thorsby var god for det norske laget.

Andre omgang åpnet friskt og både Norge og Tyskland kom til hver sin store sjanse innledningsvis, uten at det ga uttelling.

Ødegaard-show



Drøye ti minutter ut i omgangen sendte Martin Ødegaard det norske laget i føringen. Fossum og Ødegaard kombinerte først fint, før Julian Ryerson fikk ballen.Han tok med seg ballen framover og ga til Ødegaard. 18-åringen vendte innover, før han klinket ballen vakkert i nettmaskene.

Etter 65 minutter ville Bjørdal være med på moroa og Brighton-spilleren klinket til fra rundt 35 meters hold. Ufarlig, tenkte kanskje gjestene, men Bjørdal fikk et vanvittig trykk i skuddet og ballen smalt i stolpen.

Mye handlet likevel om Ødegaard og i det 70. minutt slo han en perfekt ball opp mot Heerenveen-kompis Thorsby. Han hadde sneket seg inn bak det tyske forsvaret og kunne pirke ballen forbi keeper og til 3-1.

Flere mål ble det ikke på Marienlyst.





