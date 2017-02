Mascherano: – Messi og Barcelona er som et ektepar

ANNONSE

Det er kommet motstridende meldinger fra Barcelona-ledelsen om kontraktsforhandlingene med Messi.

Teknisk direktørRobert Fernandez sa forrige måned at samtalene gikk "veldig bra", men senere har klubbdirektør Oscar Grau antydet at det blir vanskelig å innfri 29-åringens lønnskrav.

Skal vi tro Mascherano vil det ordne seg til slutt. Han kan ikke se for seg at Messi bytter ut Barcelona med et annet europeisk lag.

– Forholdet mellom Leo og Barcelona er som et ekteskap. De har hatt så mye glede og lykke i lang tid, og det vil de fortsette å ha. Jeg ser ingen grunn for en skilsmisse. Begge parter har hatt godt av hverandre. Jeg kan ikke forestille meg Leo spille for et annet lag på dette nivået, sier Mascherano til Barcelonas eget magasin.

Ingen spillere er større enn klubben, sies det. Ifølge Mascherano er Messi kanskje den ene spilleren som nettopp er det.

– Han er uunnværlig. Leo er en unik spiller. Vi snakker om historiens beste fotballspiller. Det har vært noen veldig viktige spillere i Barcelona de siste årene, men klubben er større enn dem alle sammen. Unntaket er muligens Messi. Det er realiteten, fastslår argentineren.

