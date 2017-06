Mats Møller Dæhli ble benket igjen: - Jeg er ikke en sånn som blir forbanna

ANNONSE

NORGE - TSJEKKIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Etter VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland i mars, der det norske mannskapet måtte gå slukøret av banen med 0-2 og en knust VM-drøm i bagasjen, var det flere som etterlyste utskiftninger på midtbanen.

Eurosports ekspertkommentator Kjetil Rekdal mente at både Mats Møller Dæhli og Sander Berge tilførte Norge sårt tiltrengt kreativitet den gangen, og mente at de to ungguttene måtte få sjansen fra start med flagget på brystet mot Tsjekkia.

Dagbladet-kommentator Morten Pedersen gikk enda lenger i forkant av Tsjekkia-oppgjøret på lørdag.

«Lærte ikke Lagerbäck at Sander Berge og Mats Møller Dæhli må starte, da lærte han ingenting i Belfast,» hevdet Pedersen.

Men mot Tsjekkia var det kun Sander Berge som var funnet god nok for startelleveren. Mats Møller Dæhli startet kampen på benken, og ble ikke byttet ut før over timen var spilt på Ullevaal Stadion.

- Ikke bra at det er sånn

Da hadde Norge nettopp utlignet på straffespark ved Alexander Søderlund, og våre beste menn jaktet et ledermål som ville sprøyte inn sårt tiltrengt entusiasme hos det norske folk.

Målet kom aldri, men spesielt i en 20-minutters periode i andre omgang sto nordmennene frem med en entusiasme, vilje og glød som lenge har vært etterlyst fra forståsegpåerne. Og sentral igjen, som han ofte har vært de gangene det har vært gode tendenser å spore i det norske laget, var Mats Møller Dæhli.

Når Nettavisen etter kampen påpeker gløden som smittet over på Ullevaal-publikummet i andre omgang mot Tsjekkia, blir han imidlertid nesten trist av å høre det.

- Det er ikke bra nok at det er sånn. At folk sier at «i dag var det bra, i dag viste dere trøkk». Det er sånn det må være hver gang, er Dæhlis respons.

- Det er synd at vi har vært såpass langt nede i en periode, men nå gidder jeg ikke å snakke mer om hvordan det har vært.

- Forstår valget

Han vil heller se fremover mot det norske landslaget som Lars Lagerbäck skal forsøke å bygge opp. Som han selv vil være en del av.

Fra start også.

- Føler du at du har lagt inn nok søknader om startplass nå?

- Jeg prøver virkelig å vise i hver kamp at jeg skal starte den neste. Samtidig forstår jeg trenerens valg, sier en beskjeden Dæhli til Nettavisen.

- Jo Inge (Berget, journ.an.) har kraft, og han har fysikk. Jo Inge er en veldig god fotballspiller, og han er veldig målfarlig. Han er veldig direkte, så du får en litt annen spillertype. Da er det opp til treneren å velge det han mener er riktig. Jeg vet at jeg kan være nyttig i slutten av kamper også, og jeg synes ikke det er en dum tanke. Men selvfølgelig vil jeg starte kamper, legger han til.

- Blir ikke forbanna

Han er enig i at laget viste seg fra sin beste side mot Tsjekkia utover i andre omgang, da han selv var på banen.

- Men sånne ting er tilfeldig. Det er ikke nødvendigvis fordi jeg kommer innpå. Det blir en for enkel forklaring, mener han.

- Hele laget står på og jobber i den perioden. Vi gjenvinner ballen og skaper mange farlige situasjoner. Selvfølgelig er jeg også delaktig i det. Men vi er et lag, da, og jeg er ikke en sånn som er forbanna. Jeg vil selvfølgelig starte, men jeg lar ikke det gå ut over noen på laget. Jeg støtter de som starter. Sånn må det være i et landslag.

- Hvor skuffet blir du om du ikke starter mot Sverige?

- Jeg vil starte, så nå håper jeg at jeg starter. Hvis ikke skal jeg gjøre akkurat det samme som jeg gjorde nå, og enda bedre, når jeg kommer innpå.

Vendepunkt

22-åringen er villig til langt på vei å svare bekreftende, når en journalist spør ham om Tsjekkia-kampen oppleves som et vendepunkt for det norske landslaget.

- Nå har vi ny trener, da. Det er et vendepunkt i seg selv, poengterer han.

- Lars tenker nytt. Vi spiller en helt annen type forsvarsspill. Han er annerledes enn Per-Mathias. Vi må ta til oss det han kommer med, og hvis vi gjør det, tror jeg det kan bli bra.

Mye nytt, kanskje. Men ikke så mye komplisert.

- Nei, han er ikke en komplisert trener. Han gjør det veldig enkelt, og det er det vi trenger nå. Han har vært i dette gamet lenge, så han vet hva som kreves. De tingene han sier, prøver vi å gjennomføre, sier Dæhli.

- Vi merker at han er rolig, og det smitter over på oss. Men så må vi være aggressive når vi kommer ut på banen, og det har han snakket mye om. Det føler jeg at vi responderte på i dag.

