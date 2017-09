Mbappe med følelsesladet brev til Monaco-fansen

Den ferske Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé forsøkte mandag å forklare hvorfor han forlot Monaco i sommerens overgangsvindu.

Unggutten har fått krass kritikk fra Monaco-fansen etter den pengestinne overgangen nylig.

– Jeg vet at enkelte av dere ikke forstår valget mitt og at dere er sinte. Det forstår jeg, skrev Mbappe i et følelsesladet uttalelse på Twitter.

18-åringen ble hentet til PSG etter at klubbene kom til enighet om en låneavtale på ett år. Hovedstadsklubben skal samtidig ha sikret seg opsjon på kjøp. Mbappe skal ha en prislapp på over halvannen milliard kroner.

I forkant av at avtalen ble signert skal en gruppe sinte Monaco-supportere ha lekket Mbappes lønnskrav til franske medier.

I den siste kampen før Mbappe forlot Monaco ble han også buet på av egne fans.

– Jeg kan forstå at noen pep mot meg da vi sist så hverandre, skrev 18-åringen mandag – og fortsatte:

– Fordi falsk informasjon sirkulerte under hele «Mbappe-såpeoperaen». Men jeg har ikke endret meg og våre verdier forblir de samme: Ydmykhet, enkelhet og respekt.

Han har avslutningsvis følgende melding til sine gamle fans:

– Dere kan være sinte, hate meg og bue på meg, men dere kan ikke forhindre meg i å elske dere, for det er sannheten. Jeg elsker dere.

(©NTB)