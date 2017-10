Mbappé nådde ny milepæl i ny PSG-seier

Kylian Mbappé er nå Champions Leagues mestscorende tenåring gjennom tidene.

ANDERLECHT - PARIS SAINT-GERMAIN 0-4:

Paris Saint-Germains superstjerner fortsetter å imponere, og laget har trygg kurs i retning av åttedelsfinalene i Champions League.

Onsdag sørget Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar og Angel Di Maria for en solid 4-0-seier på bortebane mot belgiske Anderlecht.

Vidunderbarnet Kylian Mbappé ga Paris Saint-Germain en drømmestart etter tre minutters spill. Den franske 18-åringen fikk fyrt av et skudd fra skrått hold, og ballen snek seg forbi Matz Sels i Anderlecht-målet.

Målet var Mbappés åttende Champions League-mål, og ifølge statistikkselskapet Opta er han nå den mestscorende tenåringen i Champions League-historien.

8 - Kylian Mbappe has scored more Champions League goals as a teenager than any other player. Talent. pic.twitter.com/kiHHpx52xB