ANNONSE

Den tidligere Blackburn-spissen Benni McCarthy (39) måtte fredag tilbakevise at han er død.

Torsdag ble det meldt av flere på Twitter at angriperen hadde omkommet i en bilulykke i London. Det skriver Expressen.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

Disse opplysningen ble snappet opp av sørafrikanske aviser.

- Snille dere, ikke tro på nyheten om at jeg er funnet død i London. Det er virkelige falske nyheter. Jeg lever i høyeste grad. Takk for alle meldinger og omtanke. De som skaper falske nyheter som disse, har ikke respekt for menneskers liv eller følelser, skriver McCarthy på Facebook.

McCarthy spilte 110 kamper og scoret 37 mål for Blackburn. Han scoret også 32 ganger for Sør-Afrikas landslag.