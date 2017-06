McLaren: - 155 mistenkelige dopingprøver fra russiske fotballspillere

ANNONSE

WADAs spesialetterforsker Richard McLaren mener FIFA må ta grep etter nye avsløringer om positive dopingtester blant russiske fotballspillere.

I et intervju med den tyske TV-kanalen ARD går McLaren for første gang ut med tallet på mistenkelige prøver. Prøvene har ennå ikke blitt analysert.

- Det er 155 prøver som ble innhentet av WADA og som skal analyseres. Vi rapporterte disse til FIFA, sier McLaren i intervjuet.

- Dekkoperasjon

Etterforskeren mener det finnes en bank med rene prøver som brukes til å bytte ut positive prøver.

Bevis for dette skal finnes i epost-utvekslinger mellom russiske funksjonærer. «Betydelig over grensen» er skrevet i en epost sendt i juni 2015.

Responsen på eposten kom kjapt med forslag om at prøven skulle byttes ut og gjøres om til en negativ prøve.

- Vi har informasjon om at det ble gjort forsøk på å finne en prøve som ville vært passende for bytting, sier McLaren om en urinprøve merket med nummer 387829.

Prøven stammer fra en spiller på det russiske fotballandslaget.

STERKE ANKLAGER: Vladislav Vastsjuk hevder hele Spartak Moskva var dopet.

- Hele Spartak var dopet

Ukrainske Vladislav Vastsjuk spilte for Spartak Moskva på tiden Jegor Titov testet positivt for bromantan.

- Ikke lenge etterpå ble hele Spartak-laget testet, og alle testet positivt, forteller Vastsjuk og minnes at han ble bedt om å ta noen små piller, som ble gitt til hele laget.

Etter at de positive prøvene ble avlagt, skal hele Spartak-laget ha blitt behandlet på et treningssenter for russiske kosmonauter for å «rense blodet».

ARD konfronterte Spartak Moskva med Vastsjuks uttallelser, men fikk ikke svar fra den russiske storklubben.