Melgalvis fikk overraskende skadebeskjed - så kom kontrameldingen

Lillestrøms Aleksander Melgalvis forberedte seg på å gå glipp av resten av sesongen. Nå ser det likevel ut til at LSK-profilen får med seg deler av høstsesongen.

OSLO (Moderne/Nettavisen): Lillestrøms Aleksander Melgalvis gjestet denne uken podkasten Toppfotball. I intervju med Martin Roppestad forteller eliteseriespilleren blant annet om skaden som har holdt han ute av spill den siste tiden.

Melgalvis skadet seg i en treningskamp mot Sarpsborg 08 tidligere i sommer.

- Jeg skulle skyte, men gled. Det gikk ut over et leddbånd i ankelen, sier Melgalvis i podkasten.

Partiet der Lillestrøm-profilen snakker om skaden kan høres 34 minutter ut i podkast-episoden.

- Jeg følte meg egentlig fin etterpå, men vi bestemte oss for å ta et bilde. Der kom det frem at den fremre syndesmosen hadde røket. Det kom som en veldig stor overraskelse med tanke på hvor bra jeg følte meg, fortsetter Lillestrøm-spilleren.

Melgalvis måtte belage seg på å gå glipp av resten av sesongen. Men så kom kontrabeskjeden.

TOPPFOTBALL: Aleksander Melgalvis (venstre) gjestet podkasten Toppfotball. Her med programleder Martin Roppestad (høyre).

- Vi måtte videre til en ekspert for å undersøke om det måtte opereres eller ikke. Han så på bildene, og mente at det fortsatt hang litt sammen i skadeområdet. Da ble det ikke operasjon, og jeg fikk beskjed om at det tar maksimalt seks uker å komme seg tilbake fra skaden, sier Melgalvis.

Brummundølen forteller at han nå er tilbake i trening, og har satt seg som mål å være spilleklar til Haugesund-kampen den 10. september.

- Det begynner å se bra, konstaterer han.

