Mener landslagsgutta har noe å lære av Hegerberg

CARDIFF (Nettavisen): Torsdag kveld spiller Ada Hegerberg og hennes Lyon Champions League-finale mot Paris Saint-Germain i Cardiff.

Laget til den norske målmaskinen er regjerende mestere i turneringen og etter fjorårets triumf ble Hegerberg kåret til årets spiller i Europa.

Den bragden kan hun fort gjenta denne sesongen, selv om det så langt ikke har blitt like mye nettsus på 21-åringen.

- Forstår det nå



Landslagstrener for det norske damelandslaget i fotball, svenske Martin Sjögren, sier følgende om hva som gjør Hegerberg så helt spesiell.

- Jeg har lært meg å kjenne Ada over det halvåret jeg har vært landslagstrener for Norge og jeg forstår nå hvorfor hun har blitt så god. Hun har en utrolig sterk mentalitet og driver seg selv for å bli bedre og bedre hele tiden. Hun er i et fint miljø i Lyon og det er perfekt for at hun skal kunne utvikle seg videre, sier landslagssjefen til Nettavisen.

- Hva er det hun gjør så bra, sånn konkret?

- Hun er veldig sjelden fornøyd med det hun har gjort og ser hele tiden på ting hun kan gjøre bedre. Ada er hele tiden bevisst på å jobbe hardt for å bli bedre, og så lenge man har den drivkraften, så er det en veldig god forutsetning for å kunne bli en bedre fotballspiller, sier treneren.

- Gutta kan lære



Da herretrener Lars Lagerbäck tidligere i uken presenterte sin landslagstropp som skal møte Tsjekkia og Sverige gjorde han et stort poeng av at de norske gutta ofte er litt for snille ute på banen og han etterlyste mer «attityd» blant sine utvalgte på landslaget.

Skal vi tro dametrener Sjögren så er dette et område der Hegerberg overgår de fleste gutta. 21-åringen er nemlig et råskinn.

- Her har guttene noe å lære av Ada, for hun er absolutt ingen snill spiller. Hun tar virkelig for seg og en slik holdning kan være med å sette tonen for resten av laget og hun kan dra med seg spillere, sier han.

- Adas holdning er i toppsjiktet både når det kommer til å drive seg selv framover og sette krav til de andre spillerne, mener Sjögren.

- Hun er bare 21 år, hvor god kan hun egentlig bli?

- Det er nesten umulig å svare på, men hun er ung og har forhåpentligvis mange år igjen å spille. Med den innstillingen hun har til fotballen, tror jeg hun kommer til å ta mange steg i årene framover. Det er fortsatt svakheter i spillet hennes som kan forbedres. Hun kommer til å bli bedre.

Vraket av FIFA



Som allerede nevnt ble Hegerberg kåret til årets spiller i Europa sist sesong og mottok pris sammen med Cristiano Ronaldo, men den norske jenta ble noe overraskende vraket fra FIFAs kåring over den beste spilleren i verden, en pris som til slutt gikk til Carli Lloyd fra USA.

Sjögren synes det er merkelig at 21-åringen ble oversett der.

- Det er klart hun burde vært med der og burde minst vært nominert. Hun var jo den spilleren som hadde scoret flest mål i Europa. Uten å si for mye, så er vel FIFAs utmerkelse ofte basert på gamle meritter, synes jeg. Den er også basert på hvordan det går i VM, og under forrige VM gikk det jo ikke så bra for Norge, sier den norske landslagssjefen om saken.

Da kringkastingsgiganten BBC nylig kåret årets beste spiller på damesiden, var det nettopp Hegerberg som gikk seirende ut av kåringen. Nettavisen kåret også fotballprofilen til årets sportnavn i 2016.

- To jevne lag



Denne sesongen har den norske jenta vunnet både ligaen og cupen med Lyon og seier torsdag vil fullføre en såkalt «trebble» for klubben.

Sjögren tror likevel det blir en jevn og spennende finale.

- Det er to lag som har kjempet mot hverandre hele sesongen og de har allerede møttes i én finale, i den franske cupen. Den kampen gikk til straffer og Adas straffe ble til slutt avgjørende, sier treneren.

- Det er to jevne lag, det har de vist gjennom sesongen. Det er også to lag som satser store ressurser på å skape bra forutsetninger for damelagene.

Lyon har vunnet Champions League tre ganger i klubbens historie og er knapp favoritt til å ta sin fjerde tittel i torsdagens møte i Cardiff. På de siste sju årene har laget vært i finalen ved hele seks anledninger.

Hegerberg spiller dermed på et av de beste lagene damefotballen har sett.

- Det er vanskelig å sammenligne klubblag gjennom tidene. Spoler vi tiden litt tilbake så var svenske Umeå IK helt overlegne, men at Lyon er veldig bra nå, er det ikke tvil om. De satser på å ligge i toppen av damefotballen og har gjort det over lang tid nå. Satsingen deres har gitt resultater og det er imponerende at de klarer å ligge der oppe år etter år, sier Sjögren.

PSG på sin side har kun vært i finalen én gang tidligere. Den gang ble det tap 1-2 for tyske 1. FFC Frankfurt på den franske hovedstadsklubben.

- Det blir en spennende finale, fastslår Norges landslagstrener.

Skal spille EM



Finalen mot PSG på Cardiff City Stadium blir imidlertid ikke det siste Hegerberg gjør før hun kan ta sommerferie. Etter finalen starter nemlig oppladningen til sommerens EM-sluttspill i Nederland.

21-åringen blir selvsagt en viktig brikke for Norge i mesterskapet.

- Hun er kjempeviktig. Det er et lagspill og vi er avhengig av flere spillere, men det er klart at med den kapasiteten Ada har, og den rollen hun har hos oss, er hun uhyre viktig. Vi skal jobbe hardt for å se til at hun er i sin beste form til EM, sier Sjögren om sluttspillet som starter i juli.

Norge åpner mot vertsnasjonen Nederland søndag 16. juli.

Men til tross for at Hegerberg er stor stjerne ute i Europa, og vinner priser sammen med Cristiano Ronaldo, er det ikke plass til stjernenykker hos Norge. Akkurat det er Sjögren også trygg på at han slipper å se.

- Ada skal være Ada, hun skal ikke være noen annen når hun er i vårt miljø. Vi har en tydelig kravspesifikasjon på henne og den har hun full kontroll på og gjør sitt beste for å leve opp til den, sier han.

- Ikke alle skjønner det



Landslagssjefen håper likevel at Hegerbergs suksess kan være med å skaffe damefotball den oppmerksomheten han mener den fortjener.

- Dessverre tror jeg ikke alle i Norge skjønner hvor stort det Ada er med på er, selv om det nå begynner å bli mer oppmerksomhet rundt damefotballen. UEFA jobber veldig hardt for å promotere damefotball og det hender mye i de store klubbene i Europa. Ser vi til England, Tyskland og Frankrike så prioriterer de damefotball og satser store ressurser.

- Vi har ikke kommet like langt i Norge og Sverige, til tross for at vi i veldig mange år har vært flinke med damefotballen. Ada får en del oppmerksomhet, men kanskje ikke nok i Norge. Jeg mener at spillerne er verdt mer oppmerksomhet totalt sett, avslutter svensken.

