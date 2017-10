Mener VIF behandler spillere fra Oslo som søppel

Eliteseriens toppscorer slakter osloklubbens talentutvikling.

STABÆK – VÅLERENGA: 4-2

NADDERUD STADION: (Nettavisen): Stabæk tok tre viktige poeng på eget gress lørdag, etter en imponerende snuoperasjon mot Vålerenga. Hovedstadslaget ledet 2-0 til pause, men Stabæk kom knallsterkt tilbake og sjokkerte Ronny Deilas menn og resten av de tilreisende.

Etter seieren var naturlig nok store deler av klubben i fyr og flamme.

Ohi Omoijuanfo rettet skarp kritikk mot VIFs talentutvikling, mens Stabæk-sportssjef Inge Andre Olsen oppjusterte målet sitt om herredømme i hovedstadsregionen.

Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo er Eliteseriens toppscorer. Han var avgjørende for bærumslaget mot Vålerenga søndag, med sine to scoringer.

Les mer: - Vålerenga så redde ut

23-åringen er oppvokst på Holmlia sør i Oslo, og valgte Lillestrøm fremfor klubben fra Valle tidlig i karrieren. Han er kritisk til Vålerengas behandling av unge lokale talenter.

Kaster brannfakkel



- Vålerenga er klubben alle fra Oslo drar til, men over flere år har Oslo-gutter følt at Vålerenga henter de inn før de finner en utenfra som er bittelitt bedre. Da blir de kastet ut og behandlet som søppel. Oslofolk er ikke så glad i Vålerenga som folk tror, sier Ohi Omoijuanfo til Nettavisen.

Toppscoreren er tydelig engasjert og peker på flere spillere som har slått igjennom i Stabæk etter at Vålerenga ikke ga de tillit.

- Stabæk er veldig flinke med talenter, det har de vist i flere år. De har plukket opp mange spillere Vålerenga ikke ønsket som; Nicolai Næss, Adama Diomande og Moussa Njie. Felles for de var at Vålerenga ikke ville ha de, men Stabæk utviklet de til å bli gode fotballspillere, påpeker Ohi.

- Stabæk blir en stor klubb

Mens Ohi sender ut en bredside til klubben fra Oslo øst er han full av lovord for sin egen arbeidsgiver, og er ikke i tvil om hvor han vil anbefale fremtidige oslotalenter å dra.

- Skal jeg anbefale noen unggutter fra Holmlia hvor de skal dra, så ville jeg anbefalt Stabæk fordi de er flinke med talentutvikling. Klubben har store planer for fremtida og jeg tror Stabæk kommer til å bli en stor klubb noen år frem tid, sier Ohi.

- Er det ekstra deilig å slå Vålerenga, som tidligere Lillestrøm-spiller?

- Noen kamerater av meg valgte Vålerenga for mange år siden, mens jeg valgte Lillestrøm og spilte seks år der og lærte mye av det. Så det er litt ekstra deilig å slå Vålerenga ja. Jeg har jo spilt noen derbyer og kjent på rivaleriet, sier Ohi til Nettavisen etter kampen.

- Går for hele Østlandet



Stabæks sportssjef Inge Andre Olsen var ute i pressen før kampen, og sa at nå når Vålerenga har flyttet til østkanten er Oslo vest et naturlig område for Stabæk å erobre. Etter lørdagens seier oppjusterte han målet om Oslo-herredømme.

KOMMER MED VIF-STIKK: Inge André Olsen. Her fra en tidligere anledning.

- Jeg må jo revurdere utsagnet mitt fra oppladningen til kampen om at vi skal utvide horisonten vår til Oslo vest. Jeg tror vi går for hele Østlandet jeg nå. Vi spiller god fotball og det er spennende og interessant å se på Stabæk, så nå går vi for å bli hele østlandets storklubb, sier Inge Andre Olsen til Nettavisen.

- Hva legger du i det?

- Vålerenga kommer antakeligvis til å miste tilskuere og vi kommer til å bygge og ønsker å være et lag som også hele Oslo skal være stolte av. Jeg skulle ønske at man dro på litt mer og fikk til litt ordentlig rivalisering, men jeg mener alvor når jeg sier disse tingene. Vi har tbanestopp fem minutter unna stadion, så det er enkelt for Oslo-folk å følge Stabæk, utdyper Olsen.

- Bør etablere seg i Bærum først

Vålerenga-trener Ronny Deila var skuffet etter å ha gitt fra seg en 2-0-ledelse på Nadderud-gresset. Han dro på smilebåndet av Olsens kommentarer og påpekte at Stabæk selv har litt å jobbe med lokalt.

- Inge er morsom han. Først så får de prøve å etablere seg ordentlig i sitt eget område, det var jo ikke så mange tilskuere på Nadderud i dag. Jeg ville kanskje startet med mitt eget lokalområde før jeg forsøkte å kapre et nytt, sier Ronny Deila til Nettavisen.

Heller ikke Vålerenga-kaptein Christian Grindheim lar seg provosere av Stabæk-sjefen.

- Han er jo kjent for å være tøff i trynet, så han må bare få lov til å prate. Jeg tenker ikke mye på det der, supplerer Christian Grindheim.

KOLLAPS: Christian Grindheim (til venstre) scoret to ganger, men det hjelp lite for VIF mot Stabæk. Etter oppgjøret hadde både han og trener Ronny Deila en del å forklare.

Olsen er uansett svært entusiastisk og optimistisk på Stabæks vegne. Nå er planene om ny stadion konkrete. Bæringene har dessuten fått frem flere A-lagsspillere gjennom klubbens akademi de siste årene.

- Om 3-5 år har vi fått en ny stadion, og vi har sterkt fokus på akademiet vårt og vil stadig øke ressursene der. Det fører til bedre spillere og de spillerne skal ut og spille på den nye arenaen.

- Sånt skaper identitet og tilhørighet for dem selv og andre fremadstormende talenter. Sånne gutter blir spillere med hjertet utenpå drakta. Hugo Vetlesen (17) er et godt eksempel på en sånn unggutt. Han var «outstanding» mot Vålerenga og spilte som om han skulle vært ti år eldre, mener Olsen.

- Årets Stabæk-lag og de historiske utgavene har jo hatt innkjøpte spillere som de kanskje største profilene. Ohi er jo et eksempel, Daniel Nannskog, Veigar Páll Gunnarson og Alanzinho er andre. Hvordan stemmer det med påstanden din?

- Vi må sørge for at Stabæk ligger på trygg plass slik at vi kan tørre å slippe til 16-17-åringer, som skal bli de nye profilene. Det er sånn vi skal tenke i spillerlogistikken. Vi må se hva vi har i akademiet først så ingen innkjøpte spillere tar plassen fra et ungt talent som kunne spilt der. Vi ønsker å flytte spillere opp på A-laget hvert år. Vi kan ikke betale mange millioner i overgangssum som Brann og Rosenborg, sier Olsen til Nettavisen.

- Tyrkisk liga var uaktuelt

Eliteseriens toppscorer Ohi var gjenstand for store spekulasjoner i sommerens overgangsvindu og det ble bekreftet fra Stabæk-hold at mange klubber var interessert.

Sportssjefen sier at ingen av klubbene ble vurdert som interessante nok, etter en felles vurdering av Stabæk og Ohi.

- I Ohi sitt tilfelle var det flere klubber som bød på han i sommer, men det var ikke et riktig tilbud og det er en avgjørelse vi tar i fellesskap sammen med Ohi selv og hans agent. Det kommer garantert bud på han i januar også, og så får vi se om det dukker opp noe som er interessant nok. Det var ikke aktuelt nok det som dukket opp i slutten av det tyrkiske overgangsvinduet, sier Olsen til Nettavisen.

- Hvilken klubb var det ,og må ikke Stabæk selge Ohi for å få økonomien til å gå rundt?

- Jeg kan ikke gi deg et klubbnavn, men det var en god tyrkisk klubb. Vi må ingenting, men vi har jo en policy på at vi skal lage spillere som blir så gode at de kommer seg videre fra Stabæk, sier Olsen til Nettavisen.

Unggutt følges fra utlandet



I seieren mot Vålerenga spilte Hugo Vetlesen (17) en viktig rolle. Han noterte seg for en god målgivende pasning, og spilte som om han var langt eldre enn alderen skulle tilsi. Stabæk-sjefen avslører at store klubber er på blokka, men oppfordrer unggutten til å være tålmodig.

I SIGET: Hugo Vetlesen bidro med en målgivende pasning da Stabæk snudde opp ned på kampen mot Vålerenga på Nadderud stadion.

- Hugo har ikke dårlig tid, men det kan jo plutselig komme en aktuell klubb i januarvinduet, når han spiller slik som mot Vålerenga. Vi må sette oss ned med han og foreldrene og se hva som er det riktige å gjøre. Det er store klubber som følger med på han, men jeg føler det ikke er noe stress der heller. Han har fortsatt mye å lære og har blitt satsa på her i klubben i tråd med hva vi ønsker å stå for og det er veldig gøy å se hvor mye han har vokst i år, sier Olsen til Nettavisen.

- Hvem er det neste talentet som tar steget opp i A-stallen?

- Det er så mange som banker på døra nå, at jeg tror at med ny stadion om 3-5 år kan Stabæk konkurrere om medaljer med nærmest en hel startellever av egenutviklede spillere. Det kommer til å komme opp mange spillere og nå får vi snart betalt av det arbeidet vi satte i gang for åtte år siden. Det tar jo tid, fordi når man begynner å jobbe med syvåringer så skal det jo gå noen år før han markerer seg skikkelig, sier Olsen til Nettavisen.

Stabæk tryggere - Vålerenga stresser

Mange trodde Vålerenga skulle stikke av gårde med alle tre poengene etter at Christian Grindheim sendte de til pause med 2-0 etter to scoringer på åtte minutter. Stabæk hadde ikke gjort seg bort i andre omgang og beholdt fokus etter hvilen.

Da Ohi Omoijuanfo reduserte til 1-2, ti minutter ut i andre omgang, så Vålerenga-forsvaret rystet ut. Det målet var bare starten på en solid snuoperasjon. Tre minutter senere var Tortol Lumanza på plass og ekspederte en frekk frispark-variant i mål, liggende fra død vinkel.

Deretter handlet det meste om Stabæk, den siste halvtimen og publikum følte det var et spørsmål om tid før 3-2. Et kvarter senere var ledermålet et faktum. Eliteseriens toppscorer Ohi noterte seg for årets 17. seriescoring og sendte Bærums-laget i ekstase.

Ti minutter før slutt fastsatte innbytter Franck Boli sluttresultatet til 4-2. Vålerenga klarte altså ikke å følge opp den gode prestasjonen mot Brann i forrige runde og står fortsatt med begge beina i nedrykksstriden.

Stabæk rykket tre plasser oppover tabellen og ligger på en sjetteplass, i hvert fall frem til søndagens kamper er ferdigspilt.

Mest sett siste uken