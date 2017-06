Mesfin blir Bjarmanns ersatter i Lillestrøm

ANNONSE

Lillestrøm opplyser tirsdag at Simon Mesfin er ansatt som ny sportssjef i klubben. Han overtar jobben etter Torgeir Bjarmann.

Mesfin starter i jobben 1. juli, heter det i en pressemelding.

Han vil få ansvar for sportslig avdeling i klubben, som inkluderer A-laget, støtteapparatet og utviklingsavdelingen.

-Simon har lang fartstid her i LSK og har tillit i hele organisasjonen. Han kommer til å videreutvikle den plattformen Torgeir har bygd opp. Spillerlogistikk og utvikling av spillere blir minst like viktig som før, sier daglig leder Robert Lauritsen i pressemeldingen.

LSKs sportssjef har et omfattende personalansvar, budsjettansvar for en stor andel av klubbens årsbudsjett, og ikke minst spillerlogistikken, opplyser Eliteserie-klubben videre.

- Simon er godt kjent i organisasjonen og har god kontakt med alle målgrupper LSK henvender seg til. Han er god til å kommunisere, både internt i klubben, og med mediene og er en type som motiverer til å trekke i samme retning. Det er egenskaper vi kan ha god nytte av når vi skal videreutvikle klubben, sier Lauritsen.

Mesin har tidligere jobbet tett med nettopp Bjarmann siden januar 2011, og nå den siste tiden som sport- og klubbadministrator i LSK.

- Jeg er veldig glad for å ha fått denne utfordringen. Det er for tidlig å ha noen programerklæring. Jeg skal bruke litt tid sammen med resten av støtteapparatet for å sette retningen, sier Simon Mesfin selv.

