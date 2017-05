Messi dømt til 21 måneders betinget fengsel

ANNONSE

Saken oppdateres!

Den spankse avisen El Pais skriver onsdag at Barcelona-stjernen Lionel Messi er dømt til 21 måneders betinget fengsel for skattejuks.

Dermed opprettholdes dommen mot fotballprofilen.

Messi ble opprinnelig dømt til 21 måneders betinget fengsel i denne saken for et snaut år siden, men argentineren valgte å anke saken.

Nå har han imidlertid fått samme dom av Høyesterett i Spania.

Bakgrunnen for saken skal være at Messi og faren skal ha unndratt skatt i en periode mellom 2007 og 2009. Ifølge spanske skattemyndigheter skal Messi ha unndratt en sumk på rundt 40 millioner kroner.

Dette skal ha blitt gjort via selskaper i Belize og Uruguay og det skal gjelde penger superstjernen har tjent gjennom sponsorer.

Siden verken Messi eller faren har kriminelt rulleblad fra før og at straffen er på under to år, gjør dommen kun betinget, og dermed slipper fotballprofilen å sone straffen i fengsel.

Barcelona-stjernen er også illagt en bot på 1,5 millioner euro.

Messi har hele veien hevdet at han ikke har gjort noe galt.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!