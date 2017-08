Lionel Messi bommet på straffe for Barcelona borte mot Alavés, men argentineren gjorde opp for seg med to scoringer i 2. omgang. Barcelona vant 2-0.

Messi feilet fra krittmerket seks minutter før pause, men i det 55. minutt dunket Barca-stjernen inn 1-0. Han ga seg imidlertid ikke med det. Elleve minutter etter 1-0 sto det 2-0 til gjestene, noe som også ble sluttresultatet.

Barcelona har dermed fått en oppskriftsmessig start på sesongen i La Liga. Katalanerne har seks poeng av seks mulige.

(©NTB)