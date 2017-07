Messi forlenger Barcelona-kontrakten

Barcelona-fansen kan puste lettet ut. Lionel Messi skriver under på en ny gigantavtale med klubben når han returnerer fra ferie.

Det opplyser Barcelona på sitt nettsted. Messi er enig med klubben om en avtale som strekker seg til sommeren 2021 og har mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

I spanske medier har det den siste tiden hersket spekulasjoner om hvorfor fotballstjernen ikke har ønsket å forlenge sin nåværende kontrakt, som går ut neste sommer.

Men onsdag morgen meldte avisen Mundo Deportivo at partene er enige, noe som ble bekreftet av Barcelona noen timer senere.

Messi er for øyeblikket på bryllupsreise etter at han giftet seg med barndomskjæresten Antonella Roccuzzo sist helg. Han kommer tilbake fra ferie 12. juli, og da er det sannsynlig at han skriver under på sin nye kontrakt.

Nå 30 år gamle Messi debuterte for Barcelonas A-lag i 2003 og har spilt hele seniorkarrieren for den spanske storklubben.

(©NTB)

