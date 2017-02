Messi reddet Barcelona

ANNONSE

BARCELONA - LEGANES 2-1:

Det så lyst ut for hjemmelaget da Lionel Messi klinket inn kampens første mål allerede etter tre minutters spill søndag kveld.

- Det er en glimrende målgivende passning til Lionel Messi. Hvis man lurte på om «MSN» Messi, Suarez & Neymar, red.anm.) var påskrudd fra start, fikk vi svaret allerede etter tre minutter. Det er en velkjent kombinasjon, utbrøt Viasat-kommentator Petter Veland.

Se video av scoringen under.

Man kan spørre seg om bryteren ble skrudd av igjen etter scoringen, for vertene slet med å avgjøre kampen. Forsvarsrekken til Laganés sto godt imot Barcelona, samtidig som de skapte farligheter på motstatt banehalvdel. Det resulterte til slutt i utligning.

For snaue 20 minutter før slutt fikk Barcelona servert en ordentlig kalddusj. Darwin Machis fikk sendt ballen videre til Unai López, som igjen sørget for å få den forbi Marc-André ter Stegen. Dermed sto det 1-1 i Barcelona.

Det så ut til at kampen skulle ebbe ut med poengdeling, og en ny nedtur for Barcelona. Tidligere i uken tapte de 4-0 for PSG i Paris. Men minutter før fulltid fikk hjemmelaget straffespark, og det satte Messi kontant oppe i det venstre hjørnet.

- Det ble en veldig vanskelig kamp til slutt. Vi er veldig glade for at vi klarte å score på slutten her. Vi klarer å ta ledelsen igjen og tre poeng er det som betyr noe, oppsummerer Barcelona-målvakten i et intervju sendt på Viasat.

Med søndagens seier er Barcelona ett poeng bak serieleder Real Madrid. Hovedstadslaget har imidlertid to kamper tilgode på katalanerne. Leganés forblir på 17.-plass på tabellen.

Seier selvsagt viktigst, ett poeng bak Madrid med to kamper mer spilt - men spillemessig var Barça nok en gang LANGT unna sitt vante nivå. — Petter Veland (@ViasatVeland) February 19, 2017