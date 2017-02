Messi sendte Barcelona på tabelltopp

ANNONSE

ATLETICO MADRID - BARCELONA 1-2:

Barcelona trengte tre poeng for å henge med i teten av La Liga, men borteoppgjør mot et Atletico Madrid i poengnød er aldri noen enkel oppgave.

Og det så lenge ut som om lagene kom til å dele poengene, noe som ville være kritisk for Barcelonas planer om seriegull.

- Jeg nekter å tro at Barcelona er fornøyd med ett poeng her, mente Viasats Petter Veland, som kommenterte kampen for tv-kanalen, idet kampen nærmet seg slutt.

Men så dukket Lionel Messi opp, og med venstrebeinet pirket han inn scoringen som ga gjestene 2-1-seier, og som gjør at laget fortsatt henger med i kampen om det spanske seriegullet denne sesongen.

- Som så mange ganger før er det Messi som blir den avgjørende spilleren for Barcelona, konstaterte Veland da dommeren blåste av kampen.

Åpningstrykk fra Atletico

Atletico Madrid har ikke vært på sitt vante nivå dette året, og lå seks poeng bak Real Madrid og Sevilla i tet på tabellen før kampen, men gikk likevel i strupen på gjestene fra Catalonia.

Før fem minutter var gått hadde både Yannick Carrasco og Diego Godin misbrukt to store muligheter for vertene, og senere truet Antione Griezmann Barcelona ved både to og tre anledninger - men Marc-André ter Stegen sto i veien i Barcelona-buret.

Og først da våknet gjestene.

Misbrukte sjanser

Noen gigantiske Barcelona-muligheter etter en halvtime, signert Lionel Messi og Luis Suarez, endte med at ballen havnet i målet, men dommer annullerte korrekt Suarez' scoring for hands.

Før pause sendte Messi et frispark mot krysset, men også Atletico-keeper Jan Oblak viste at han kan stå i buret da han slang ut en hånd og bokset ballen til corner, og sloveneren rakk også en herlig redning på en heading fra Gerard Pique før lagene gikk målløse til garderoben.

Om første omgang var underholdende, startet likevel ikke den andre særlig dårligere.

- Uestetisk, men livsviktig

Først sleivet Luis Suarez fullstendig da han ble spilt alene gjennom med Oblak, og sendte ballen utenfor. Deretter var det Griezmanns tur til å forsøke seg, men på franskmannens avslutning fra skrått hold sto igjen ter Stegen i veien.

Det var ikke spilt ti minutter enda, og sjansene florerte.

Vi måtte imidlertid vente til det 64. minutt før det endelig ble nettsus på Vicente Calderon.

Da forsøkte Barcelona-angriperne én etter én å fyre av ballen mot målet, men gang på gang sto Atletico-forsvarerne i veien. Men til slutt havnet ballen i beina på Rafinha, som sendte den utagbart for Oblak i lengste hjørne.

- Det er en scoring som ikke er estetisk i det hele tatt, men du verden - så viktig den er! utbrøt Viasat-kommentator Petter Veland.

Godin utlignet

Men Adam var ikke lenge i Paradis, og seks minutter senere var lagene like langt.

Et frispark ble slått innoverskrudd fra Koke, og midtstopper Diego Godin raget - som så ofte før - høyest inne i boksen og stusset ballen i nettet.

Men det var Barcelona som ville mest i denne kampen.

Fire minutter før slutt kjempet Lionel Messi seg fri i boksen, mottok ballen og avsluttet. Ballen gikk i keeper Oblak, men returen plukket Messi opp og satte ballen i nettet med venstrebeinet.

Dermed gikk tre uhyre viktige poeng til Barcelona, som ikke trenger å gi opp ligagullet med det første.

Laget topper La Liga-tabellen med to poeng ned til Real Madrid og Sevilla, som imidlertid har to kamper til gode på serielederne.

PS: Real madrid kan ta tilbake tabellteten når de møter Villareal på bortebane 20.45 søndag kveld.