Mesterliga- og europaligafinale i samme uke fra 2019

Det bestemte UEFAs utøvende komité under sitt møte i Helsingfors tirsdag. Hovedårsaken er et ønske om at europaligafinalen skal spilles etter at de europeiske ligaene er ferdige for sesongen.

I 2019 skal europaligafinalen spilles onsdag 29. mai, mens mesterligafinalen spilles lørdag 1. juni.

I år spilles finalen i europaligaen i Stockholm 24. mai, mens mesterligafinalen går først ti dager senere (3. juni) i Cardiff.

