Metzelder: - Klopp bør overta Bayern München

Mener Liverpool-manageren er perfekt for tyskerne.

Carlo Ancelotti fikk i forrige uke sparken som hovedtrener i Bayern München og de siste dagene har det blitt spekulert heftig i hvem som bør erstatte italieneren på Allianz Arena. En rekke navn har blitt nevnt.

Mange mener at tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel, som står uten jobb, er den beste kandidaten til jobben, mens den 30 år gamle Hoffenheim-treneren Julian Nagelsmann også har blitt foreslått.

Den tidligere tyske landslagsstopperen Christoph Metzelder er imidlertid ikke i tvil om hvem han mener bør overta den prestisjetunge jobben.

Han mener Liverpools Jürgen Klopp er rett mann for Bayern.

- Slik jeg ser det, så er Klopp klar for en slik jobb. Han er en toppmanager og er i stand til å håndtere den kompliserte maktbalansen i klubben på en perfekt måte, sier Metzelder til Sky Sports i Tyskland.

Metzelder fikk med seg 47 landskamper for Tyskland mellom 2001 og 2008. Han har spilt i klubber som Borussia Dortmund og Real Madrid.

Klopp overtok som Liverpool-manager i 2015, og før det ledet han Borussia Dortmund til to ligatitler og en finale i Champions League.

Den tyske manageren har imidlertid gitt klare signaler om at han ser på Liverpool-jobben som et prosjekt som skal strekke seg over lang tid.

Slik sett ville det derfor være meget overraskende om han valgte å forlate Merseyside-klubben allerede etter kun to år ved roret der.

Når det gjelder nevnte Nagelsmann, er ikke Metzelder helt overbevist.

- Han er en enestående trener, men det å trene Bayern er selvsagt noe helt annet enn å trene Hoffenheim, påpeker den tidligere stopperen.

Det er imidlertid ikke bare tyske trenere som står på kandidatlisten til Bayern München, skal vi tro de siste spekulasjonene. Både Louis van Gaal, sist sett i Manchester United, og Atletico-trener Diego Simeone har blitt koblet med rollen som ny hovedtrener i den tyske storklubben.

Willy Sagnol er inntil videre midlertidig sjef i klubben.

Mest sett siste uken