KAOTISK: Spillere fra begge lag barket sammen mot slutten av kampen. Etter å ha ventet på at spillere, TV-seere og publikum ventet på at dommeren skulle se situasjonen i reprise, endte det med to gule kort ... Foto: Thanassis Stavrakis (AP)

Mexico vendte til seier i fotballdrama

Mexico var på vei mot et katastrofalt tap mot New Zealand i FIFAs kontinentcup, men vendte til 2-1-seier etter to flotte raid av venstrekanten Javier Aquino.