MIDDLESBROUGH - OXFORD UNITED 3-2:

Det så ut til at Premier League-laget ville ta seg komfortabelt videre i FA-cupen da de ledet 2-0 mot Oxford United etter en times spill.

League One-klubben gjorde imidlertid åttendelsfinalen meget spennende med to raske scoringer. Først reduserte Chris Maguire på et herlig frisparkskudd i det 64. minutt, før Antonio Martínez sørget for at lagene var like langt minuttet senere.

Dermed ble det kamp helt til døra.

Reddet av innbytter

Etter utligningen ble Christhian Stuani byttet inn for hjemmelaget, og det skulle vise seg å være et sjakktrekk.

For fire minutter før fulltid endte et innlegg til slutt hos Stuani som fikk tiden han trengte til å banke ballen over linjen.

Det holdt til avansement for Middlesbrough, som nå kan se frem til kvartfinale.

