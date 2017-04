Mini om Nicklas Bendtner: - Det holder ikke

ANNONSE

OSLO (Moderne / Nettavisen): Jahn Ivar «Mini» Jacobsen er gjest i podcasten Toppfotball denne uken og den tidligere Rosenborg-spilleren snakker som vanlig fritt om stort og smått når han får sjansen.

Til programledertrioen Martin Roppestad, Lasse Vangstein og Håvard Lilleheie deler Mini blant annet sine synspunkter på Rosenborgs storsignering denne sesongen, den danske spissen Nicklas Bendtner.

Mini forteller at han så langt ikke er overbevist av dansken.

- Jeg ser at Bendtner må bli bedre. Han har levert akkurat. Hvis du tar bort følelser og bare ser på det fotballmessige, har han levert under pari i mine øyne. Han scoret i første kamp, har hatt en assist som var fin og er et bra oppspillspunkt, men det holder ikke, sier 51-åringen om spissen.

- Overrasket



Bendtner har så langt nettet to ganger i Eliteserien, men Mini er overrasket over de høye forventingene som er stilt til profilen i forkant.

- Jeg er overrasket over at RBK «hypet» dette så mye. Markedsavdelingen, okay, det kan jeg akseptere, men jeg er overrasket over at Kåre (Ingebrigtsen) og de andre har gått ut og sagt at dette kommer til å bli så bra. Jeg spurte Kåre om det: «Hvorfor gjør du dette? Hvorfor lar du ham ikke prestere først og la alle bli fornøyd? Hvorfor sier du ikke at han trenger tid og alt sånn?». Da svarte Kåre at Bendtner må tåle å få litt forventninger på seg, og det er for så vidt greit, forteller Mini.

- Selv er jeg uenig i akkurat det. Jeg er usikker på hvor god Bendtner er. Det er en grunn til at vi ikke har hørt noe om han på fire år.

Den danske spissen har en fortid i klubber som Arsenal, Juventus, Sunderland og Wolfsburg, men har slitt med å leve opp til det store potensialet han én gang ble spådd. En rekke episoder utenfor banen har i stor grad preget karrieren til den nå 29 år gamle dansken.

- Hvis det er sånn, og det håper jeg det ikke er, at han drikker, spiser pizza Grandiosa og spiller Playstation til klokka tre om natten, som vi vet mange spillere i Eliteserien gjorde en gang i tiden, så er det vanskelig å få ut potensialet sitt. Men om han lever sånn noenlunde okay, så spør jeg hvorfor han ikke springer mer? Jeg savner at han skal gjøre de rette tingene på banen, men det er selvfølgelig litt av Kåres jobb, også.

GJEST: Mini Jacobsen gjestet podcasten Toppfptball.

Irritert på Ronaldo



I egne glansdager spilte Mini for et Rosenborg-lag som nærmest hadde klippekort på suksess hjemme i Norge og laget gjorde seg også bemerket ute i Europa, med flere minneverdige kamper i Champions League.

Han trekker fram Bjørn Tore Kvarme, Anders Giske, Ørjan Berg, Bent Skammelsrud og John Carew som noen av de beste han har spilt med.

51-åringen påpeker likevel at han var, og er, mest opptatt av laget som helhet, framfor enkeltspillere og innrømmer at han river seg i håret over noen av dagens største stjerner, som han mener er for egoistiske.

- Jeg satt og så på Real Madrid mot Bayern, og han helvetes Cristiano Ronaldo. To ganger kom han alene, og Karim Benzema var med ham fram, og det er jo bare å løfte blikket, men de ser jo faen ikke etter dem.

- Jeg blir så irritert over spillere som ikke sentrer og ser etter lagspillere. Ronaldo scoret riktig nok tre mål, men i Rosenborg fikk John Carew kjeft fordi han scoret mål på feil måte. Sånn scorer vi ikke her i Rosenborg, sa Nils Arne (Eggen) til ham. Sentrer du i slike situasjoner, scorer du ti av ti ganger. Går du selv, scorer du kanskje sju av ti ganger, sier Mini.

NORSK LEGENDE. Mini Jacobsen var en sentral skikkelse både på Rosenborg og det norske landslaget under glansdagene på 1990-tallet.

Forutsigbare



Når det gjelder dagens RBK, mener den tidligere lynvingen at det tidvis kan bli for forutsigbart og han savner noen elementer fra gamledager.

- Du må ha noen som starter og noen som ser etter deg. På vår tid var det aldri noen tvil om at hver gang vi vant ballen, så var det minst to stykker som startet i bakrommet. Det er ikke alltid de skal ha ballen, men forsvarsspilleren skal jo være usikker, han må forholde seg til det.

- Sånn som Bendtner er nå, så kan jeg fortelle deg nøyaktig hva han gjør. Han møter, og han legger igjen. Han er god til det, for all del, men som midtstopper er du da aldri i tvil. Du trenger ikke være redd for et bakrom og derfor er det viktig med kanter som begynner å løpe litt, sier han.

51-åringen er likevel ikke i tvil om at RBK er Norges beste lag og trekker fram én spesiell grunn til nettopp det.

- Rosenborg har et bunnivå som er høyere enn de andre lagene, de taper ikke to kamper på rad, det gjør de andre. Men toppnivået til Molde, Odd og RBK er det ikke så stor forskjell på, men bunnivået til RBK er høyt.

Hør hele episoden med Mini her:

