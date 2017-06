Mirror: - Slik fikk Costa beskjed om at han var ferdig i Chelsea

ANNONSE

Diego Costas tid i Chelsea ser ut til å nærme seg slutten. Den siste tiden har det blitt spekulert i at spissen er på vei til en ny klubb.

Fredag skriver den engelske tabloiden Mirror at Diego Costa skal ha fått en SMS av Chelsea-manager Antonio Conte, der italieneren skal ha gitt Costa beskjed om at han ikke lenger er en del av planene i klubben.

Costa skal ha tatt en skjermdump av denne meldingen, ifølge The Mirror, og sendt den videre til både spillere og ansatte i Chelsea.

Ifølge avisen sto det følgende i SMSen: «Hei, Diego. Takk for sesongen. Lykke til neste sesong, men du er ikke i mine planer videre».

Meldingen skal ha blitt sendt i starten av denne uken og skal ha vært del av en lengre meldingsutveksling mellom de to profilene.

Ifølge Daily Mirror skal Conte ha bestemt seg for å selge Costa allerede i november i fjor, da spilleren la ut et bilde på Instagram av seg selv og tidligere manager i Atletico madrid, Diego Simeone.

- Ønsker meg ikke



I Chelsea skal de være rasende over at meldingen nå har blitt offentlig, fordi det viser at de blå er desperate etter å bli kvitt stjernen.

Det kan bety at klubben får langt mindre i overgangssum.

Etter at Spania spilte mot Colombia tidligere denne uken, var Costa også klar i prat med journalister om at han er på vei bort fra Chelsea.

- Jeg er Chelsea-spiller, men de ønsker ikke å ha meg med videre, sier den spansk-brasilianske spissen, ifølge The Telegraph.

Costa skal ha likt dårlig hvordan London-klubben informerte ham og bekreftet da at Conte sendte ham en tekstmelding med beskjeden.

- Antonio Conte fortalte meg det med en tekstmelding at jeg ikke er i Chelseas planer. Han regnet ikke med meg neste sesong, forteller Costa.

- Dårlig forhold



Spissen setter ikke pris på måten klubben har håndtert situasjonen på og la heller ikke skjul på at hans forhold til Conte ikke er det beste.

- Forholdet mitt til treneren har vært dårlig denne sesongen. Det er synd.

Costa har lenge blitt koblet til sin tidligere klubb Atletico Madrid, men klubben kan ikke registrere nye spillere etter å ha brutt de internasjonale overgangsreglene for spillere under 18 år. Det har også vært spekulasjoner om at stjernen kan være på vei til kinesisk fotball.

Chelsea-spissen er imidlertid usikker på en eventuell overgang.

- Det ville vært flott å dra tilbake, men det er vanskelig å gå i fire-fem måneder uten å spille. Det er en VM-sesong og det er mange ting å ta med i betraktningen. Jeg trenger å spille, forklarer Costa.

Gran reencuentro y grandes recuerdos @simeone Et innlegg delt av Diego Costa (@diego.costa) mandag 07. Nov.. 2016 PST

