Mix Diskerud kan «ta en Bogarde»

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): 13. januar 2015 signerte Mix Diskerud for New York City FC, en ung og hardtsatsende klubb i Major League Soccer i USA.

- New York City har gjort min drøm, som amerikaner, til virkelighet ved å gi meg en mulighet til å spille og bo i USA. Alle jeg har snakket med på landslaget om Jason Kreis (treneren da Mix signerte, red.anm.) har snakket svært varmt om ham. Jeg følte nøyaktig det samme etter å ha møtt ham. Jeg er sikker på at han vil hjelpe meg med å utvikle meg, til å lykkes med laget vårt her i New York og med å beholde plassen på landslaget, sa Diskerud den gang.

Så feil kan man ta.

2015-sesongen ble en skuffelse. Laget endte på åttendeplass i den østre avdelingen og trener Kreis forsvant ut i november. Han ble erstattet av den franske midtbanelegenden Patrick Vieira.

2016-sesongen gikk bedre for New York City FC, men ikke for Mix Diskerud. Han fikk ikke spille en eneste kamp siden 2-3-tapet mot Real Salt Lake i juni og endte sesongen med kun tolv matcher. Plassen på landslaget forsvant i kjølvannet.

Frosset ut

«Diskerud blir frosset ut i New York», skrev Nettavisen i august i fjor. Da fikk han ikke lenger trene med førstelaget, men var henvist til reservene. Vieira fortalte via pressen at klubben ikke ville stå i veien for Diskerud dersom han ønsker å bytte klubb.

Seks måneder senere er statusen uendret.

Tirsdag melder Empire of Soccer at Diskerud er innlemmet i New York City FCs tropp til Desert Diamond Cup, men at han fortsatt ikke er en del av klubbens planer for 2017-sesongen.

26-åringen var i januar en tur hjemom Norge mens lagkameratene startet sesongoppkjøringen. Vieira har gitt nordmannen frihet til å lete etter en ny klubb.

- Jeg ga ham noen dager til å se om han kan finne en løsning for å få mer spilletid. Deretter må vi snakke med sportsdirektør Claudio Reyna og finne ut av det, for hvis han ikke finner et nytt lag, er han fortsatt under kontrakt med oss og det betyr at han må komme tilbake, forklarte Vieira ifølge empireofsoccer.com i januar.

DAVID VILLA feirer scoring mot Toronto sammen med Mix Diskerud sommeren 2015, da norskamerikaneren fremdeles var en av klubbledelsens favoritter.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Diskerud i lang tid, uten hell.

- New York har akseptert det faktum at de kanskje ikke klarer å få til en overgang. En overgang internt i MLS virker usannsynlig fordi han er uinteressert i å flytte til et annet sted i USA og lønnen hans vil kreve at lag bruker av en «tildelingskvote», som er en knapp ressurs, forteller journalist Christian Araos hos empireofsoccer.com til Nettavisen.

Reglene i MLS tillater klubbene å kjøpe ut én spiller utenfor sesong og få fritak for denne spillerens lønn under lønnstaket. Dette er ikke mulig underveis i en sesong. Selv om Diskerud blir kjøpt ut, vil han motta hele lønnen han er berettiget til under sin kontrakt.

Det er uvisst om New York City FC vil påta seg en så stor engangskostnad for å bli kvitt en fotballspiller som sportslig sett holder godt MLS-nivå.

Tjener godt

New York er en praktfull by å bo i, og alene en god grunn til å ønske å bli værende i klubben. Det finnes også et annet hensyn å ta - lønn. Det er der uttrykket «ta en Bogarde» kommer inn.

WINSTON BOGARDE signerte for Chelsea 31. august 2000 i en alder av 29 år. Han ble hentet av Gianluca Vialli, som fikk sparken to uker senere. Klubbens nye manager, Claudio Ranieri, ville ikke ha Bogarde.

Winston Bogarde spilte for Chelsea i Premier League og tjente 40.000 pund i uka. Han kom til klubben i 2000, og ble ganske umiddelbart gitt beskjed om at lagets nye trener ikke ville ha ham, men Bogarde innså også at han ikke ville få en så god lønn et annet sted. Han nektet derfor å skifte klubb.

Nederlenderen ble i Chelsea ut kontraktstiden og tjente cirka 120 millioner kroner fra 2000 til 2004, til tross for at han kun spilte tolv kamper.

Så god lønn har ikke Mix Diskerud i New York City FC, men han er garantert 750.000 dollar både i 2017 og 2018. Det tilsvarer drøyt seks millioner kroner per år og nærmere 12,5 millioner kroner totalt.

JOACIM JONSSON konstaterer at Mix Diskerud må kraftig ned i lønn hvis han skal finne en klubb i Norge.

En sånn lønn vil han ikke få i Norge.

- Han får ikke i nærheten av den lønnen i Norge, da blir det et kraftig lønnskutt, sier fotballekspert Joacim Jonsson til Nettavisen.

Jonsson tror ikke at noen av de store klubbene vil hente Diskerud, og mener at hans beste sjanse lønnsmessig i Norge er at en klubb vurderer ham som en «prioritetsspiller» og får en investor til å se en ekstraordinær markedsverdi i å hente Mix hjem.

- Jeg tror ikke Rosenborg, Molde henter ham, og da er det spørsmål om hvor kapitalsterke klubbene er. De fleste opererer med en million som lønnstak. Det kan fort hende at han må nøye seg med Strømsgodset eller Stabæk, hvis ikke Brann eller Vålerenga klinker til med signeringsbonus.

Spørsmålet er om Diskerud ønsker å si fra seg flere millioner kroner og flytte fra New York City for å få spille førstelagskamper.

Eller om han heller skal «ta en Bogarde».