Mix Diskerud kjøpt ut av kontrakten med New York City FC

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag offentliggjorde New York City FC ifølge ESPN at klubben har kjøpt ut Mix Diskerud fra sin kontrakt med manhattanlaget.

Diskerud var garantert en lønn på 750.000 dollar, drøyt seks millioner norske kroner, både i 2017 og 2018. Han får nå utbetalt disse tolv millionene.

I tillegg står han fritt til å finne seg en ny klubb.

Hadde han takket ja til klubbens tilbud om å rive i stykker kontrakten, hadde han tapt disse pengene.

En sånn lønn vil han nemlig ikke kunne få i Norge.

- Han får ikke i nærheten av den lønnen i Norge, da blir det et kraftig lønnskutt, sa fotballekspert Joacim Jonsson til Nettavisen for noen uker siden.

New York City FC frigjør på sin side 750.000 dollar til bruk på andre spillere. Den beslutningen er ikke overraskende, ettersom lagene i Major League Soccer er underlagt begrensninger når det gjelder lønn.

- New York har akseptert det faktum at de kanskje ikke klarer å få til en overgang. En overgang internt i MLS virker usannsynlig fordi han er uinteressert i å flytte til et annet sted i USA og lønnen hans vil kreve at lag bruker av en «tildelingskvote», som er en knapp ressurs, fortalte journalist Christian Araos hos empireofsoccer.com til Nettavisen i februar.

Eirik Johansen er dermed den eneste nordmannen igjen i New York City FC. Han er en av tre keepere i den 30 mann store stallen som laget har meldt inn til sesongen 2017.